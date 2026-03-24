A estadio lleno: Inglaterra y Uruguay jugarán el amistoso de la fecha FIFA con 90.000 espectadores en Wembley

La selección de Uruguay jugará el próximo viernes 27 de marzo frente a Inglaterra el primer amistoso de la fecha FIFA de marzo. Será en el mítico Wembley con unos 90.000 espectadores considerando que ya se agotaron las entradas, según dio a conocer la página oficial.

Los dirigidos por Marcelo Bielsa concentran en Watford a la espera del compromiso donde buscará cambiar la pisada a nivel de resultados sabiendo que restan menos de 80 días para el comienzo del Mundial 2026. En los últimos dos partidos igualó 0-0 ante México y fue goleado 5-1 por Estados Unidos.

El entrenador convocó a 28 futbolistas y, si bien hay muchos que a priori tienen un lugar garantizado en el Mundial, otros buscarán ganarse su puesto en la nómina definitiva de convocados.

Una vez que finalice el amistoso ante el equipo de Thomas Tuchel, la delegación de la Celeste se trasladará hasta Turín, Italia, para medirse ante Argelia el martes 31 de marzo a las 15:30.

Sebastián Cáceres: "Extrañaba venir a la selección"

El zaguero Sebastián Cáceres dialogó con AUFTV sobre lo que significa volver a ser convocado por la selección uruguaya: "Se extrañaba esto, siempre venir a la selección es algo muy lindo. Tener la oportunidad de representarla es algo que nos gusta a todos”, expresó.

También destacó la importancia de los amistosos de alto nivel: “Que los dos últimos partidos de preparación sean de este nivel creo que motiva mucho y es muy importante para llegar de la mejor forma a lo que más importa”.

En lo personal, remarcó su buen presente: “Me siento muy bien, la preparación que hicimos en América fue muy buena. Tuve la suerte de poder jugar casi todos los minutos de todos los partidos”, señaló.

Seba Cáceres, el nivel competitivo de los rivales de preparación para la Copa del Mundo y mucho más en su atención a la prensa 📲 pic.twitter.com/QCDjmp1hYs — Selección Uruguaya (@Uruguay) March 24, 2026

A su vez, elogió a Marcelo Bielsa por la confianza que le dio en un momento clave: "Para mí fue muy importante que en la primera fecha de Eliminatorias me haya tenido en cuenta para ser titular a pesar de que tenía la fractura de la nariz y hasta jugaba con una máscara”.

“Me dio mucha confianza en muchas situaciones. Siempre traté de respaldar esa confianza y devolvérselo en resultados y rendimientos como él espera de mí”, agregó.

Los 28 convocados de Uruguay para la doble fecha FIFA de marzo ante Inglaterra y Argelia

Arqueros. Sergio Rochet, Santiago Mele, Fernando Muslera.

Defensores. Guillermo Varela, José Luis Rodríguez, Ronald Araujo, José María Giménez, Santiago Bueno, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Joaquín Piquerez, Matías Viña.

Volantes. Manuel Ugarte, Nicolás Fonseca, Juan Manuel Sanabria, Emiliano Martínez, Federico Valverde, Nicolás De la Cruz, Giorgian De Arrascaeta.

Delanteros. Facundo Pellistri, Facundo Torres, Maximiliano Araújo, Brian Rodríguez, Agustín Canobbio, Rodrigo Aguirre, Agustín Álvarez Martínez, Federico Viñas, Darwin Núñez.