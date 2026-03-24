Seis jugadores se sumaron a la concentración de Uruguay en Watford a la espera del partido con Inglaterra

A tres días del primer amistoso de la selección uruguaya por la fecha FIFA, seis jugadores más se sumaron a la concentración de Uruguay en Watford, a la espera del partido ante Inglaterra en Wembley; el próximo viernes a las 16:45, hora uruguaya. El entrenador Marcelo Bielsa convocó a 28 futbolistas.

La Celeste no cumplió con una buena tarea en la última serie de amistosos que tuvo lugar a fines de 2025 y querrá cambiar la pisada a menos de 80 días para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Los últimos encuentros de la Celeste, ante dos de los anfitriones de la Copa del Mundo, no dejaron una buena impresión con un empate sin goles ante México y una derrota por goleada 5-1 ante Estados Unidos.

La selección uruguaya, luego de enfrentar a Inglaterra el próximo viernes, viajará a Turín, Italia para jugar ante Argelia el martes 31 de marzo a las 15:30. Por lo pronto el primer compromiso de la Celeste será este viernes ante Inglaterra y Bielsa recibió a seis nuevos futbolistas que se sumaron a la concentración.

Este martes llegaron desde Brasil, Sergio Rochet, arquero de Internacional de Porto Alegre, y los uruguayos del Flamengo, Giorgian de Arrascaeta, Guillermo Varela y Nicolás de la Cruz que se reencontraron con Matías Viña, excompañero en el Mengao, pero que esta vez llegó desde River Plate de Argentina. A ellos se les sumó Rodrigo Aguirre, desde el Club América de México.

Empezamos el martes con llegadas 🎥 pic.twitter.com/tIMlOZzguz — Selección Uruguaya (@Uruguay) March 24, 2026

La lista de Bielsa para estos amistosos tiene algunas ausencias importantes y también algunos regresos. Entre las bajas, con la obligada de Rodrigo Zalazar por lesión, están las de Nahitan Nández y Luciano Rodríguez, que no fueron convocados.

Mientras tanto, hay algunos futbolistas que destacan por haber vuelto a la selección uruguaya y el caso más resonante es del arquero de Estudiantes de La Plata, Fernando Muslera. Además, regresaron Agustín Canobbio, de Fluminense, Agustín Álvarez, del Monza de Italia y Bielsa demostró que confía en uno de los recién llegados. De la Cruz alterna en Flamengo, pero está de vuelta en la convocatoria de la Celeste para una nueva serie de amistosos.

Los 28 convocados de Marcelo Bielsa para los amistosos ante Inglerra y Argelia:

Arqueros. Sergio Rochet, Santiago Mele, Fernando Muslera.

Defensores. Guillermo Varela, José Luis Rodríguez, Ronald Araujo, José María Giménez, Santiago Bueno, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Joaquín Piquerez, Matías Viña.

Volantes. Manuel Ugarte, Nicolás Fonseca, Juan Manuel Sanabria, Emiliano Martínez, Federico Valverde, Nicolás De la Cruz, Giorgian De Arrascaeta.

Delanteros. Facundo Pellistri, Facundo Torres, Maximiliano Araújo, Brian Rodríguez, Agustín Canobbio, Rodrigo Aguirre, Agustín Álvarez Martínez, Federico Viñas, Darwin Núñez.