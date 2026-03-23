Celeste renovada: a la venta las nuevas camisetas de Uruguay para el Mundial 2026 que cuestan hasta $7.990

A pocos meses para el inicio del Mundial 2026, la selección uruguaya empieza a palpitar la cita máxima no solo desde lo futbolístico, sino también desde su identidad visual. En las últimas horas se conocieron los detalles de las nuevas camisetas que vestirá el equipo dirigido por Marcelo Bielsa en la gran cita mundialista.

La empresa estadounidense Nike, tendrá su primer Mundial vistiendo a Uruguay y los hinchas celestes ya pueden adquirir la flamante indumentaria. En las últimas horas quedó habilitada la venta en la web en la página uruguaya de la marca.

La tradicional camiseta celeste mantiene su esencia, pero incorpora un diseño más estilizado, con líneas sutiles que recorren el frente y un cuello renovado que remite a modelos históricos. El escudo de la Asociación Uruguaya de Fútbol aparece con un leve rediseño, resaltando las cuatro estrellas que simbolizan la rica historia del fútbol uruguayo.

En cuanto a la indumentaria alternativa, Uruguay apostará por un diseño disruptivo, saliendo del tradicional blanco y pasando a un azul oscuro aunque con detalles celestes y dorados que buscan aportar elegancia y distinción.

Esta versión también presenta innovaciones en los materiales, pensados para mejorar el rendimiento de los futbolistas en condiciones climáticas exigentes.

¿Cuánto cuesta la nueva camiseta?

Existe una importante diferencia dentro de las camisetas presentadas recientemente. La indumentaria celeste principal tiene dos versiones, una que se denomina “Stadium” que es la más accesible en cuanto al costo y no tiene los detalles en la tela que sí presenta la versión “Match” que es la misma de juego. La más sencilla cuesta $4.990 y si el hincha celeste quiere tener la misma que utilizan los jugadores tendrá que pagar $7990.

“Esta versión "Match" combina detalles de diseño auténticos con la tecnología Nike Dri-FIT ADV, que potencia nuestra capacidad de absorción de sudor con refrigeración avanzada y zonas de transpirabilidad para mantener la frescura en el campo.” Así lo detallan en el sitio oficial de Nike.

Por el momento, la camiseta alternativa y la de golero, se venden solamente en la versión “Stadium”. Podrán acceder a las mismas en los locales de Nike en diferentes puntos del país. La primera de ellas se encuentra a un precio de $4.990, mientras que las de los guardametas —en esta ocasión de color rojo— tiene un valor de $5.690.

El lanzamiento forma parte de la estrategia de la marca Nike, que en sus primeros años como proveedor de indumentaria de la selección uruguaya, apuesta por combinar tradición e innovación en una camiseta que ya genera expectativa entre los hinchas.

Más allá de lo estético, la nueva piel de la Celeste acompañará un proceso deportivo, con una generación que mezcla experiencia y juventud y que buscará ser protagonista en el Mundial 2026.

La cuenta regresiva ya comenzó y Uruguay no solo se prepara para competir: también se alista para lucir una camiseta que, como tantas veces, cargará con el peso de la historia y la ilusión de todo un país.