Cuenta regresiva para la vuelta de Javier Cabrera en Peñarol: empieza la fase final de su recuperación

Hay buenas noticias para Diego Aguirre desde el punto de vista sanitario porque Javier Cabrera, uno de sus soldados de confianza, entra esta semana en la recta final de su recuperación por la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, que sufrió en setiembre del año pasado durante un partido frente a Plaza Colonia en el Campeón del Siglo.

El “Cangrejo” empieza esta semana la fase denominada RTP (“return to play”, por sus siglas en inglés), que consiste en volver a realizar trabajos en cancha y progresivamente con pelota. Pero no junto al resto del plantel, sino bajo la supervisión del equipo de fisios.

Ante una lesión de la gravedad como la que sufrió hace poco más de seis meses, esta etapa puede durar entre dos y tres meses. Es decir que Cabrera podría estar a la orden del cuerpo técnico de la Fiera recién después del Mundial 2026, para el segundo semestre de la temporada.

El extremo de 34 años se operó inmediatamente y siguió un minucioso proceso de recuperación guiado por el cuerpo médico del club, que empezó solamente tres días después de su cirugía. Esto debido a que para la recuperación de este tipo de lesiones la movilización temprana es clave, para restablecer rápidamente rangos articulares de movilidad que el reposo total puede generar dificultades posteriores.

Javier Cabrera durante el partido entre Peñarol y Racing por Copa Libertadores en el CDS. Foto: Estefanía Leal | El País

Luego de la victoria 3-1 sobre Cerro del sábado por la noche, el plantel de Peñarol vuelve este lunes por la tarde a los entrenamientos en Los Aromos y tendrá la presencia del Cangrejo en cancha luego de una larga espera.

Desde que llegó al club en enero 2024 por pedido de Aguirre, el atacante se ganó rápidamente un lugar en el equipo titular y fue el extremo por excelencia durante esa temporada y la siguiente hasta su lesión.

Fue algo resistido al principio por los hinchas, pero valorado con el correr de los partidos por su sacrificio y compromiso con la camiseta, pero sobre todo porque ofrecía una alternativa por la banda que al DT le costó mucho encontrar en otros futbolistas. De hecho la falta de extremos naturales fue uno de los problemas principales con los que lidió Aguirre en 2025 y Cabrera era el único que cumplía con esos estándares.

En menos de dos temporadas en el Carbonero jugó 64 partidos, entre los que dio 15 asistencias y convirtió siete goles. El más recordado es el que le hizo a Flamengo en el Maracaná por cuartos de final de Copa Libertadores 2024.