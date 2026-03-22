Las señales positivas de Peñarol en el triunfo ante Cerro y la frase de Diego Aguirre que ilusiona al hincha

Cuando las individualidades están encendidas, el juego colectivo de Peñarol crece sustancialmente y así ocurrió en el triunfo 3-1 frente a Cerro en el Estadio Campeón del Siglo que dejó al aurinegro como líder del Torneo Apertura junto a Racing.

El equipo de Diego Aguirre tuvo como gran novedad la inclusión de Eduardo Darias entre los titulares y ahí, la Fiera ganó una alta de calidad y nivel al servicio de un plantel que empieza a emparejarse para arriba y al que aún le faltan algunos regresos importantes que el técnico espera para afrontar su gran objetivo: la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Y con la vuelta de Darias, la inclusión de Luis Angulo con mucha explosión por las bandas en ataque, con un Matías Arezo intratable y con un Leo Fernández encendido, el combo de Peñarol no podía ser mejor. Pero hubo más, el doble cinco con Eric Remedi y el “Indio” Nicolás Fernández también tuvo un alto rendimiento en la marca y en la creación de juego ofensivo.

Eduardo Darias con la pelota en el partido entre Peñarol y Cerro. Foto: Leonardo Mainé.

Y si bien hay que dejar en claro que Cerro no pudo estar a la altura y su momento deportivo no es el mejor, lo hecho por Peñarol marca a las claras que anoche en el Campeón del Siglo el equipo avanzó algún que otro casillero respecto a lo mostrado en los anteriores partidos.

Varios jugadores y hasta el entrenador coincidieron en que hasta el momento fue de los mejores partidos del 2026 por lo mostrado desde lo colectivo en transiciones y en ofensiva pero, como de costumbre, no todo es color de rosa ni tan fácil.

Es que luego de un comienzo de partido en el que el Mirasol dominó y sacó ventaja con goles de Matías Arezo a los 17’ y Luis Angulo a los 25’, Peñarol quedó con un hombre más a los 38’ por la roja a Agustín Miranda en Cerro y no pudo aprovechar eso porque en el cierre de la primera parte se fue expulsado Maximiliano Olivera en una polémica decisión arbitral tras un penal sobre Cambón que le permitió al Albiceleste descontar con un tanto de Cristian Barros para ponerse en partido.

Matías Arezo junto a sus compañeros tras el primer gol de la noche. Foto: Leonardo Mainé.

En el complemento, el Carbonero bajó la intensidad, pero siguió dominando. Arezo tuvo dos claras, Leo otra y Remedi otra. En tres de esas cuatro chances, Fabrizio Correa evitó el gol con grandes atajadas.

Luego vinieron los cambios y así y todo, el Mirasol siguió insistiendo hasta que lo liquidó con un gol del “Indio” Nicolás Fernández tras un penal que le cometieron a Batista y Andrés Matonte sancionó a instancias del VAR.

Peñarol levantó vuelo, ganó y encontró una buena versión colectiva para seguir en lo más alto del Torneo Apertura y poder pensar en el gran objetivo, tal como lo dijo su entrenador: "Nos ha costado ganar los partidos, teníamos que resolverlos lo más rápido posible. Además, tenemos algo que se nos viene que nos motiva mucho: la Copa Libertadores. Tenemos que jugar mejor para pensar en eso y está el desafío de cada uno para poder estar como todos queremos”.