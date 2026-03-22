Luego de la victoria de Peñarol frente a Cerro, así quedaron las tablas del Torneo Apertura y del Descenso

Peñarol sufrió más de la cuenta, pero se quedó con una victoria muy importante: doblegó a Cerro por 3-1 en el Estadio Campeón del Siglo por la séptima fecha del Torneo Apertura. De esta manera, el equipo que conduce Diego Aguirre es uno de los líderes del primer certamen de la Liga AUF Uruguaya 2026 junto a Racing con 16 unidades.

El equipo mirasol tuvo unos primeros 30 minutos muy buenos en su casa ante el Villero, ya que iba ganando por 2-0 y su adversario casi no le había generado peligro en el arco que defendió Sebastián Britos en esta oportunidad.

La historia parecía que iba a ser aún más sencilla cuando Cerro se quedó con 10 hombres por la doble amarilla a Agustín Miranda en el minuto 39. Sin embargo, el local también quedó con 10 jugadores por la roja a Maximiliano Olivera tras cometer una falta en el área que Andrés Matonte, a instancias del VAR, pitó. Augusto Cambón se encargó de poner el 2-1.

Recién en el minuto 90 llegó el gol que le dio la tranquilidad a Peñarol y fue desde el punto penal. Pues el que tomó la responsabilidad fue Roberto Fernández para estamapr el 3-1 final y la tranquilidad de todos los hinchas mirasoles en el CDS.

A su vez, Cerro sumó su quinta caída en la temporada para quedar en la última posición del Torneo Apertura y complicarse aún más su situación en el descenso a la Segunda División Profesional.

La Escuelita de Sayago, por su parte, gestó un triunfo que lo dejó en lo más alto del Torneo Apertura con Peñarol: superó 1-0 a Liverpool gracias a un gol en el final (minuto 89) de Felipe Álvarez. De esta manera, Racing no se baja de la pelea por el título.

Nacional, en tanto, quedó en la décima posición del Apertura tras lo que fue su caída de este viernes ante Defensor Sporting. Eso derivó en el cese de Jadson Viera y el tricolor acelera para poder confirmar la llegada de Jorge Bava como nuevo entrenador del equipo.

Jadson Viera, entrenador de Nacional, en el partido frente a Defensor Sporting. Foto: Ignacio Sánchez.

Tabla del Torneo Apertura 2026