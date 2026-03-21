Solidario: el motivo por el que Peñarol salió a jugar “con medias diferentes” frente a Cerro en el CDS

Cuando el once titular de Peñarol salió al campo de juego del Campeón del Siglo para medirse con Cerro, hubo un hecho que llamó la atención. Y es que los futbolistas que eligió Diego Aguirre para este duelo por la séptima fecha del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya 2026 no tenían el mismo par de medias.

Porque en la pierna derecha tenían una que era de color negro, mientras que en la izquierda se veía otra que era solo de color amarillo.

Mauricio Lemos en su primer partido con la de Peñarol. Foto: Leonardo Mainé-

No fue por una protesta ni nada por el estilo, sino que se trató de un gesto solidario que tomó el club. “Hoy salimos a la cancha con medias diferentes. Porque ser distintos es lo que nos hace únicos. Porque el hoy conmemoramos el día mundial del Síndrome de Down”, detalló el aurinegro por medio de sus redes sociales.

Hoy salimos a la cancha con medias diferentes 🖤💛



Porque ser distintos es lo que nos hace únicos.



Porque el hoy conmemoramos el día mundial del Síndrome de Down.



¡Sumate a la movida! pic.twitter.com/swE4uyOgpt — PEÑAROL (@OficialCAP) March 21, 2026

Ese posteo lo llevó a cabo este sábado a la hora 16:00, aunque con el partido iniciado el Carbonero volvió a tocar el tema en sus redes. “En la cancha y en la tribuna. Todo Peñarol acompañando la conmemoración del día mundial del Síndrome de Down”, escribió el conjunto mirasol.