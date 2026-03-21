Uruguay presentó su nueva camiseta para el Mundial 2026 con un tributo al Centenario y la inspiración en Drexler

La selección uruguaya presentó este sábado por la mañana la nueva camiseta oficial que utilizará durante el Mundial 2026. Bajo el slogan "Nacidos para luchar", Nike dio a conocer el video de presentación de una indumentaria que le rinde tributo al Estadio Centenario y está diseñada considerando "las raíces arquitectónicas de nuestra capital", como expresa la cuenta oficial de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

En este sentido, reveló en qué se fundamenta el diseño de este nuevo lanzamiento: "La corriente Art Deco, que define la silueta de Montevideo, es la columna vertebral estética de esta colección".

Y añade: "Se ha creado una fuente personalizada y exclusiva que refleja la elegancia de la era Art Deco, inspirada directamente en la cartelería del Primer Mundial de 1930 y la herencia visual de nuestra nación. El Estadio Centenario: Cada línea y cada curva de las camisetas rinden tributo al "Templo del Fútbol".

La emblemática Torre de los Homenajes es el faro que guía esta narrativa visual".

A la hora de detallar el porqué de la indumentaria que Uruguay utilizará como local, AUF y Nike expresan: "El color de la identidad: bajo la premisa de Jorge Drexler, "Tenemos el alma del color del cielo", Nike ha reinterpretado los distintos tonos del cielo uruguayo para crear un celeste puro, vibrante y clásico".

En referencia a los detalles en color oro, explican: "El uso de un "oro arenado" en los logos y detalles no es casual; es un homenaje a la gloria dorada de nuestras conquistas mundiales. En el interior del cuello, el jugador encontrará un sello de identidad: un gráfico Art Deco de la torre del Centenario con el sol naciendo por detrás. Coronando este detalle, la frase 'URUGUAY NOMA', nuestro grito de guerra y unión".

Federico Valverde con la nueva camiseta visitante de Uruguay. Foto: @nikefootball, @aufoficial, fedevalverde en Instagram.

Por su parte, la camiseta visitante se denomina "La Gloria" y la definen como una propuesta "disruptiva" y "feroz" para impactar a las nuevas generaciones.

Sobre la armadura del guerrero, el elemento que está incorporado en la indumentaria, afirman: "Inspirada en la estrofa de nuestro Himno Nacional: "Orientales, la patria o la tumba... Libertad o con gloria morir". La gloria en Uruguay no es una opción, es una actitud".

En cuanto a la Obsidiana Oscura, detallan: "El color base transmite foco, determinación y un aura de peligro para el rival. Es una "inundación de sigilo" que representa la resiliencia del jugador uruguayo".

Sobre los destellos reales, la cuenta de AUF cuenta: "Los acentos en Laser Orange y Hyper Royal crean un efecto de "armadura brillante", simulando el reflejo del sol sobre el pecho de los jugadores cuando entran al campo de batalla".

Por último, se refiere a las ventanas al amanecer: "El patrón gráfico se inspira en los ventanales de la Torre del Estadio Centenario, recreando ese momento mágico donde la luz atraviesa el cemento en el amanecer uruguayo".

Federico Valverde, uno de los capitanes de la selección junto con José María Giménez, fue uno de los elegidos para dar a conocer la camiseta al igual que Maximiliano Araújo y Facundo Pellistri. El futbolista del Real Madrid compartió en sus redes sociales distintas imágenes con la primera equipación, la alternativa y un mensaje: "¡La celeste!".