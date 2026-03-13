La selección de Uruguay en la fecha FIFA de marzo: días, horarios, sedes y cómo ver los partidos en vivo

La Asociación Uruguaya de Fútbol confirmó este viernes los detalles de los dos amistosos que la selección de Uruguay disputará en la fecha FIFA del mes de marzo en el cierre de la preparación para el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

El equipo de Marcelo Bielsa ya sabe que enfrentará a la selección de Inglaterra y también a la selección de Argelia, ambos partidos en Europa.

En tal sentido, el entrenador ya tiene la lista de reservados que incluyen dos regresos importantes como los de Fernando Muslera (golero de 39 años) y Agustín Canobbio (atacante de 27 años) y ahora se espera por la definición de los convocados para esos dos encuentros de carácter internacional.

Se trata de dos grandes novedades en una lista que como es sabido no se hace pública y que tiene a varios nombres habituales para el entrenador Marcelo Bielsa, quien tendrá una de las últimas chances para observar futbolistas rumbo a la convocatoria definitiva para el Mundial.

La Celeste enfrentará a Inglaterra el viernes 27 de marzo en el mítico Estadio de Wembley desde la hora 16:45 de Uruguay (19:45 de Londres), mientras que el martes 31 de ese mes, se medirá ante Argelia en el Allianz Stadium de Turín a las 16:30 de nuestro país (20:30 de Italia) cerrando su participación en la fecha FIFA.

Cabe recordar que esta será la última doble actividad para la selección uruguaya que luego encarará el tramo final de la preparación para una Copa del Mundo que se jugará desde el 11 de junio al 19 de julio con tintes históricos ya que por primera vez se disputará con tres países sedes y además, en un hecho inédito, tendrá 48 equipos participantes.

Uruguay ocupará un lugar en el Grupo H del Mundial 2026 y se estrenará en la gran cita el 15 de junio contra Arabia Saudita, mientras que el 21 de ese mes enfrentará a Cabo Verde —ambos partidos en Miami— y luego, el 26 de junio, cerrará la serie contra España en Guadalajara.

Marcelo Bielsa, entrenador de la selección de Uruguay, en el Estadio Centenario. Foto: Darwin Borrelli.

¿Dónde ver en vivo los partidos de Uruguay en la fecha FIFA de marzo?

La selección de Uruguay jugará dos encuentros internacionales en la fcha FIFA del mes de marzo ya que se medirá ante Inglaterra en Wembley y contra Argelia en Italia en el marco de la preparación para el Mundial 2026.

En tal sentido, los partidos que se disputarán el viernes 27 y el martes 31 de marzo en Europa se podrán ver en vivo a través de la señal de AUF TV según lo informado por la Asociación Uruguaya de Fútbol.