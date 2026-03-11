Santiago Mele fue expulsado en Monterrey a 10 minutos del final y Cruz Azul le remontó la ida por Concachampions

El arquero uruguayo Santiago Mele fue expulsado este domingo en el cruce de Monterrey ante Cruz Azul por la ida de los octavos de final de la Concachampions. El futbolista de 28 años fue titular y a los 61 minutos recibió la amonestación. Luego, cuando restaban 10 para el final y La Máquina se imponía 2-1, llegó un centro desde el sector izquierdo que terminó con el golpe involuntario de Mele a Nicolás Ibáñez, lo que le valió la expulsión.

🚨🏆 MONTERREY GOALKEEPER SANTIAGO MELE RED CARD! ⛔️



Penalty to Cruz Azul. Monterrey has already used up all its substitutions. Incredible



pic.twitter.com/8OesAi43mv — TheGoalsZone (@TheGoalsZone) March 11, 2026

El trámite finalizó 3-2 a favor de Cruz Azul, pero todo se definirá el próximo miércoles 18 de marzo cuando jueguen la vuelta en el Estadio Cuauhtémoc, situado en Puebla de Zaragoza.

Brian Rodríguez dio una asistencia en la victoria del América

Brian Rodríguez fue titular y pieza clave en la victoria 1-0 del América ante Philadelphia Union por la ida de los octavos. El extremo uruguayo le sirvió el pase de gol al brasileño Raphael Veiga, el encargado de darle la ventaja a Las Águilas. Todo se resolverá el miércoles próximo cuando se enfrenten desde las 22:00 horas de Uruguay en el Estadio Banorte.