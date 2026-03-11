Ambev extiende cierre temporal por dos meses y solicita al Ministerio de Trabajo la ampliación del seguro de paro

Luego del anuncio de cierre temporal por dos meses de la planta de Cervecería y Maltería Paysandú (Cympay), la empresa AmBev-Cympay (del grupo multinacional homónimo) que se dedica a producir la marca de cerveza Norteña, solicitó al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) una ampliación del cierre temporal de la planta por dos meses más. Según comentó a El País el presidente del Sindicato de Obreros y Empleados de Norteña (SOEN), Eduardo Alza, la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida (FOEB) –gremio del que es parte SOEN– no descarta “tomar medidas más drásticas” a nivel nacional con paros y movilizaciones.

“La medida adoptada responde a distintos factores que afectan la competitividad del negocio de las malterías, entre ellos los altos costos de producción y logística, un tipo de cambio desfavorable para la exportación y cambios en el mercado regional. Esta situación se ve agravada porque en los últimos años se realizaron inversiones en Brasil destinadas a nuevas malterías que aumentaron la oferta de malta en la región con precios muy competitivos”, señaló la empresa en un comunicado.

Botellas de cerveza vacía. Foto: Pixabay

Por su parte, Fábricas Nacionales de Cervezas (FNC) -subsidiaria de AmBev en Uruguay- había indicado el mes pasado en un comunicado que el motivo del cierre es que “el negocio de malterías se enfrenta a un escenario desafiante por los altos costos de producción y logística, por un tipo de cambio a la baja que desalienta las exportaciones y por una caída en la demanda regional de malta”. La medida alcanzará al 90% de la plantilla en Paysandú; unos 100 trabajadores de un total de 120.

“La compañía se encuentra trabajando para mejorar la competitividad de Cympay y mantiene instancias de diálogo con el sindicato y con el gobierno para analizar alternativas que contribuyan a mejorar la situación del sector”, dijo la empresa en el último comunicado.

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Foto: Leonardo Mainé. Leonardo Maine/Archivo El Pais

Según dijo Alza, si bien los ejecutivos manifestaron que la idea de un cierre definitivo “no está sobre la mesa”, el sindicato se mantiene en alerta ya que hay unos 30 trabajadores más a quienes se les vencería el seguro de paro en abril.

Por otra parte, el presidente de SOEN señaló que el próximo 18 de marzo se convocará a un paro de actividades de varios sectores de la industria en Paysandú, en reclamo al cierre de empresas y la tasa de desempleo que registra el departamento.