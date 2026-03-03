Sindicato de Norteña se reunió con el gobierno por cierre temporal de Ambev en Paysandú: "no se trata de un impasse"

La planta de Cervecería y Maltería Paysandú (Cympay) –compañía que se encarga de producir la marca de cerveza Norteña y malta– en Paysandú por parte de AmBev -Cympay cerró ayer de forma temporal por dos meses su producción debido a problemas de competitividad. Los ministros Juan Castillo (Trabajo y Seguridad Social) y Fernanda Cardona (Industria, Energía y Minería), recibieron al Sindicato de Obreros y Empleados de Norteña (SOEN) en reuniones ayer para conocer la situación de la planta. “Estamos previendo que no se trata de un impasse, si no que de una pérdida efectiva de una industria más en Paysandú”, señaló el presidente del gremio, Eduardo Alza.

El dirigente sostuvo que el domingo los trabajadores tuvieron un encuentro con directivos de la empresa, en la los ejecutivos afirmaron los altos costos de la planta y señalaron que el cierre de dos meses podría extenderse otros dos. “Estamos tocando las puertas de los distintos ministerios para que tengan nuestra visión de la situación y buscar una alternativa de salvataje”, dijo Alza y agregó: “Creemos que los políticos hoy son los que tienen el sartén por el mango, ellos pueden generar políticas de Estado, donde puedan salvaguardar por un par de años esta situación”.

Latas de cerveza. Foto: Freepik.

AmBev se convirtió en el principal consorcio cervecero de América Latina tras adquirir FNC en Uruguay en 2004 y esta posee actualmente el 70% del mercado local. FNC dijo en un comunicado que el motivo del cierre es que “el negocio de malterías se enfrenta a un escenario desafiante por los altos costos de producción y logística, por un tipo de cambio a la baja que desalienta las exportaciones y por una caída en la demanda regional de malta”. El País se comunicó con fuentes vinculadas a FNC quienes dijeron que “no hay más información” además del comunicado emitido la semana pasada.

Según comentó Alza, los trabajadores afectados serían unos 90 de un total de 115 ya que el sector de expedición y laboratorio en la planta sanducera continuarán funcionando ya que cuenta con reservas de malta acopiada (cebada germinada, secada y almacenada).

Botellas de cerveza vacía. Foto: Pixabay

Si bien el sindicato no planteó un documento definido, los dirigentes relataron a los ministros sobre la situación de la planta y los trabajadores y aseguraron que en unas dos semanas volverán a retomar el contacto con las autoridades.

“El año pasado estuvimos dos meses parados y hay compañeros que ya no tienen licencia”, dijo el secretario general del SOEN, Santiago Macchi y agregó que la situación entre los trabajadores es de “incertidumbre” ya que la empresa habría reafirmado la idea de extender el cierre durante los últimos contactos que tuvieron con el sindicato.