Gobierno se involucra con dos ministros ante el cierre temporal de la planta de la cervecera AmBev en Paysandú

La falta de competitividad amenaza cada vez más a varias empresas en Uruguay que se ven obligadas a reestructurar operaciones, o a ceses de actividad de forma temporal o definitiva. El gobierno empieza a tomar cartas en el asunto.

Luego del anuncio del cierre durante dos meses de la planta de la planta de Cervecería y Maltería Paysandú (Cympay) –compañía que se encarga de producir la marca de cerveza Norteña y malta– en Paysandú por parte de AmBev-Cympay, el secretariado general del Pit-Cnt en ese departamento realizó un plenario para discutir la situación. Con motivo del cierre, los ministros Juan Castillo (Trabajo y Seguridad Social) y Fernanda Cardona (Industria, Energía y Minería) recibirán al Sindicato de Obreros y Empleados de Norteña (SOEN) el próximo lunes, según informó a El País el presidente del gremio, Eduardo Alza.

El dirigente sindical sostuvo que el plenario contó con la participación de los sindicatos de varias ramas de actividad en Paysandú y agregó que la próxima semana se buscará articular una propuesta para presentar en conjunto al gobierno. Según comentó, mediante la misma se intentará exponer sobre la problemática de desempleo y cierre de empresas en Paysandú. Alza aseguró que no se descarta aplicar medidas de paros y movilizaciones de todos los sectores en el departamento.

Por otra parte, aseguró que los trabajadores no tuvieron comunicación con AmBev-Cympay aunque se espera que hoy reciban un listado de las personas a quienes se les adelantará la licencia y otras que accederán al seguro de desempleo.

El presidente del SOEN sostuvo que el próximo miércoles el sindicato mantendrá una reunión con el grupo maltero (que incluye Maltería Oriental y las dos plantas de Ambev en Paysandú y Colonia). Mientras que el jueves se reunirán con la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida (FOEB) en una conferencia de prensa para que el gremio del sector manifieste su postura sobre el cierre.

El cierre

Fábricas Nacionales de Cervezas (FNC) subsidiaria de AmBev en Uruguay– dijo el martes en un comunicado que el motivo del cierre es que “el negocio de malterías se enfrenta a un escenario desafiante por los altos costos de producción y logística, por un tipo de cambio a la baja que desalienta las exportaciones y por una caída en la demanda regional de malta”.

Movilizacion de la Federacion de Obreros y Empleados de la Bebida, FOEB, en protesta por el cierre de la planta de la Fabrica Nacionales de Cerveza en Minas, desde la Torre Ejecutiva hacia el MTSS en Montevideo, ND 20240522, foto Leonardo Maine - Archivo El Pais Leonardo Maine/Archivo El Pais

Según Alza la respuesta por parte de la empresa ante un posible cierre definitivo fue “liviana”, por lo que los trabajadores no descartan que este año detenga sus actividades por completo. “Si no hay cambios drásticos en la gestión de esta unidad, vamos a un cierre directo”, dijo.

Una situación similar se generó en 2024 cuando FNC anunció el cierre temporal de su planta en Minas debido a altos costos, competencia de importadores y alta capacidad ociosa. Tras negociaciones con el gobierno, la FOEB logró llegar a un acuerdo y la planta se reabrió en agosto de ese año.

El presidente de SOEN aseguró que los sectores de expedición y laboratorio en la planta sanducera continuarán funcionando ya que cuenta con reservas de malta acopiada (cebada germinada, secada y almacenada).

En el comunicado, FNC aseguró: “Ante un escenario de pérdida de competitividad debido a los altos costos de producción y a la incidencia de un tipo de cambio desfavorable para la exportación, Ambev-Cympay realizará un paro de dos meses en la producción de Maltería Paysandú, con el consiguiente envío a seguro de paro de sus colaboradores”.

Si bien la empresa confirmó la baja de sus funciones entre marzo y abril, Alza comentó a El País que el directorio de la firma señaló a los trabajadores que el cierre se podría extender hasta junio en función del comportamiento del mercado brasileño.

Brasil registró una importante baja en el consumo de bebidas alcohólicas durante los últimos años, lo que generó un sobrestock del producto y obligó a los importadores a disminuir su producción, como es el caso de la Cervecería y Maltería Paysandú.

AmBev

En Uruguay AmBev cuenta con dos plantas ubicadas en Paysandú y Nueva Palmira (Colonia). En esta última trabajan alrededor de 100 personas y ambas plantas cuentan con una producción cercana a las 130.000 toneladas anuales de malta cada una. La producción de la empresa en Uruguay se dedica en su totalidad a la exportación del productos, en especial hacia el nordeste de Brasil.

Botellas de cerveza vacía. Foto: Pixabay

Además de producir las marcas de cerveza de FNC que incluyen Norteña, Patricia, Pilsen y Zillertal, AmBev envasa Stella Artois y distribuye otras marcas como Brahma, Budweiser, Corona y la línea de refrescos Pepsi y energizantes Gatorade. Ambev tiene operaciones en 18 países entre los que se destacan en la región Brasil, Canadá, Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay y Guatemala.

Ambev fue fundada en 1998 tras la fusión entre las cervecerías Brahma y Antártica, AmBev se convirtió en el principal consorcio cervecero de América Latina tras adquirir FNC en Uruguay –que posee el 70% del mercado local– y Quilmes en Argentina en 2004. Los movimientos de AmBev en el mercado regional no terminaron allí porque un año más tarde, se fusionó con la multinacional Interbrew, y en 2008 se unió con la estadounidense Anheuser-Busch, lo que dio nacimiento a Anheuser-Busch InBev (AB Inbev), la mayor cervecera del mundo.