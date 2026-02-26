Carnaval fuerte y febrero dispar: la temporada cerró con realidades distintas y agentes piden revisión de impuestos

Con un Carnaval que volvió a llenar hoteles y alquileres en varios destinos, pero un febrero que dejó sensaciones dispares según el punto del mapa, el cierre de la temporada de verano muestra matices. Mientras en Colonia se rozó la ocupación plena y en Maldonado se llegó a una estabilidad interanual, en Rocha y Canelones el movimiento se concentró en pocos días y no alcanzó las expectativas previas, en un contexto marcado por el tipo de cambio y la cautela del consumo.

El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Maldonado/Punta del Este, Javier Sena, describió una semana de Carnaval con fuerte movimiento hasta mitad de semana y una posterior desaceleración.

“Tuvimos una semana buena y luego bajó un poco la cantidad de gente, pero Punta del Este estaba lleno”, señaló.

En materia de alquileres, indicó que no se registraron grandes variaciones respecto a lo previsto. “Los alquileres más o menos se mantuvieron en comparación al año pasado. No hubo mayor aumento en esta época. Nosotros pensamos que iba a aumentar un poco, pero estuvo más o menos igual”, explicó.

Sena detalló que hubo alta circulación de consultas y visitantes: “Escribieron muchísima gente y estuvieron muchísimos propietarios”.

Vista panorámica de la Playa Mansa de Punta del Este. Foto: Archivo El País.

Sobre el tipo de propiedades más buscadas, afirmó que en general, lo que sí se alquiló fueron apartamentos de segunda y tercera línea, vinculándolo con visitantes que llegaron por períodos cortos, de “una semana o diez días”.

En Punta del Este un apartamento de dos dormitorios, en primera línea frente al mar, con todos los servicios, se alquilaba entre US$ 7.000 y US$ 8.000, según indicó Sena a El País. En el caso de las unidades más pequeñas, es decir, las más elegidas en febrero, los valores fueron algo más bajos, llegando a US$ 4.500 o US$ 5.000 la quincena.

En cuanto a los valores, sostuvo que hubo un ajuste que fue leve en comparación a la misma época de la temporada anterior: “Si hubo un aumento de precios, algo aumentó, pero no fue una cosa significativa. Capaz que un 3% o un 5%”.

Respecto al balance general de la temporada, evaluó: “Esta temporada fue muy parecida a la del año pasado en cantidad de gente, pero hubo un poquito más, un 5% más que el año pasado”.

Sin embargo, advirtió sobre el impacto del tipo de cambio: “Nos está perjudicando el dólar, que es un tema que perjudica no solamente a la inversión, sino al trabajo que genera”.

Sobre el público extranjero, señaló que “más que nada” se vio presencia argentina, y “un poco de brasileños”.

Por otro lado, el presidente de la Asociación Turística de Colonia, Andrés Castellano, aportó cifras detalladas tanto de Carnaval como de la primera quincena de febrero.

Para Carnaval, indicó que hubo 99% de ocupación para Colonia de Sacramento, con una composición de 30% de uruguayos, 60% de argentinos, 6% de público brasileño y 4% de otras nacionalidades”.

En el resto del departamento, también se registraron mejoras interanuales. En la zona este del departamento, hubo un 85% de ocupación contra 78% en 2025, mientras que en la zona oeste del departamento hubo un 97% de ocupación contra 87% del año anterior. En síntesis, afirmó que fueron “números generales superiores al año anterior, casi con ocupación plena las tres noches de Carnaval”.

En la primera quincena de febrero, el escenario fue más estable: hubo 64% de ocupación en Colonia del Sacramento, “casi un número similar al año anterior”, con una distribución de 32% de uruguayos, 44% argentinos, 6% brasileños y 18% de otras nacionalidades.

También resaltó que en la primera quincena de este mes hubo un incremento interanual de turistas argentinos de un 6% y un “porcentaje menor de uruguayos en similares características”.

En cuanto al consumo, describió que hubo un “muy buen fin de semana de Carnaval, un febrero bueno”, con “mayores consumos en gastronomía en los mediodías que en la noche” y “más asistencia a los museos que el año anterior también en Carnaval”.

Colonia del Sacramento Foto: Archivo El País

En tanto, Castellano explicó que hay una pérdida de competitividad, ya que en relación interanual están 12% por debajo de al cotización del dólar y un 6% de mayores costos en pesos.

En ese marco, planteó la necesidad de una agenda integral junto a autoridades nacionales: “Entendemos que hay que abordar la competitividad en forma integral con el Ministerio de Turismo (Mintur) y que se involucre a otros actores, especialmente el Ministerio de Economía” (MEF).

Entre las herramientas mencionó “el IVA tasa cero para la hotelería”, “evaluar el impuesto al patrimonio en las empresas de grandes inversiones” y “tasas subsidiadas para la reinversión en turismo”, subrayando que el sector emplea a “120.000 personas” y que, según un informe de Ceres, “por cada dólar que invierte el Estado en turismo vuelven US$ 26 o US$ 27 en impuestos directos y US$ 46 en directos e indirectos”.

Desde la Cámara Inmobiliaria de Rocha, uno de sus representantes, Ricardo Pereira, describió un Carnaval concentrado en pocos días.

Vista aerea de la Playa La Balconada de La Paloma Foto: Fernando Ponzetto

“Muy tranquilo el Carnaval. Fueron básicamente tres días, cuatro días, nada más”, afirmó, señalando que luego “bajó muchísimo la cantidad de gente”.

En cuanto a las preferencias de alojamiento, indicó: “Lo mismo de siempre, apartamentos. Vienen por poco tiempo, entonces vienen por apartamentos o cabañas con servicios”. En la comparación interanual, estimó que el movimiento fue “más o menos lo mismo”, aunque deslizó que pudo haber estado “un poco más bajo”.

Por último, el presidente de la Asociación de Inmobiliarias de la Costa de Canelones, Luis Cruz, describió un febrero por debajo de lo esperado.

“La semana de Carnaval ha estado baja”, resumió, aunque señaló que podría considerarse “similar al año pasado”.

Sobre el público extranjero, fue categórico: “No, no. Eso no, nada”, al ser consultado por presencia argentina o brasileña.

Canelones: playa de Atlántida. Foto: Archivo El País

En cuanto al tipo de cambio, consideró que “no es favorable”, aunque agregó que se trata de “diversos factores”, entre ellos el inicio más temprano de clases y la concentración del movimiento en enero.

“El movimiento que hubo en enero fue fuerte y ahora en febrero fue más cautivo”, explicó. Además, mencionó factores climáticos y otros elementos que conformaron “un combo” que no resultó favorable.