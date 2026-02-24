La actividad con fuerte impulso, desafíos estructurales y que precisa cambios impositivos

El turismo en Uruguay atraviesa un momento de evaluación crítica y proyección optimista, según la evaluación realizada por Ceres y la Cámara Uruguaya de Turismo (Camtur), en el que buena parte de los agentes esperan que aumente su facturación en el año, pero que no crezca a la par el nivel de empleo.

El documento, que recoge la voz de agencias de viajes, alojamientos, servicios gastronómicos, bodegas, operadores de turismo rural, inmobiliarias, turismo de naturaleza y transporte, dibuja un panorama donde la mayoría de los actores vinculados al sector evalúan positivamente el desarrollo del turismo en los últimos años, aunque identifican desafíos claves para profundizar su impacto económico y social.

El informe, a partir de una encuesta realizada a 68 operadores turísticos de 12 departamentos de todo el país, examina la percepción de los operadores sobre la actividad turística en los últimos 12 meses. Según los datos recogidos, 45% de los operadores declara que el flujo turístico en su establecimiento fue “mejor” o “mucho mejor” que el de un año promedio.

En términos más amplios, el 85% de los encuestados opinó que el flujo dentro de sus locales fue igual o superior, frente a sólo una minoría que lo consideró peor (13%) o mucho peor (2%).

De manera similar, el 81% de los operadores considera que el flujo turístico en la zona donde opera fue “igual o mejor” que el año anterior., mientras que el restante 19% consideró que fue “peor” (16%) o “mucho peor” (3%).

Estos números reflejan una evaluación general positiva del desempeño turístico reciente, desde la perspectiva de quienes están en contacto directo con la demanda de visitantes.

Al ser consultados los operadores sobre cuáles son los factores que más influyen en la situación actual del sector, las respuestas señalaron que los aspectos negativos predominantes se encuentran en los costos operativos y de servicios públicos (energía, combustible, agua, entre otros), como también la carga impositiva. Al momento de responder, los operadores podían seleccionar hasta cinco opciones.

Las respuestas relevadas se distribuyeron en 82% en costos operativos (personal), 60% en costos de servicios públicos, 57% en impuestos, 52% en tipo de cambio y 28% en regulaciones.

Turistas. Foto: Pixabay.

En tanto, como aspectos positivos, los agentes destacaron la estabilidad económica y social, junto a factores culturales.

Dentro de las respuestas relevadas, el 64% de los operadores valoraron como positivos la estabilidad económica y social, el 55% la calidez de los uruguayos, el 49% el nivel de seguridad, el 40% la calidad de la oferta turística y el 39% la calidez de los empleados.

Este contraste evidencia cómo, desde la perspectiva del sector privado, el turismo se apoya en fortalezas socioculturales y en la experiencia de visitantes, pero enfrenta obstáculos ligados a la estructura de costos y a las condiciones económicas.

Los datos relevados para el Monitor Actividad Turística, recogieron también las expectativas de los operadores para los próximos 12 meses. El 49% espera que su facturación crezca en el próximo año, frente a un 43% que considera que se mantendrá y un 8% que piensa que caerá.

Sin embargo, el crecimiento del empleo es más moderado: solo el 28% de los encuestados proyecta un aumento del nivel de empleo en su establecimiento, mientras que el 64% piensa que se mantendrá y otro 8% cree que caerá.

Al consultarles sobre qué tipo de turismo consideran que impulsarán el desarrollo del sector en el país, los operadores identificaron varias categorías relevantes: Zona costera (57%), turismo de congreso (34%), turismo gastronómico (31%), turismo premium (30%), entre otros.

Por otra parte, señalaron dentro del tipo de turista con mayor potencial de crecimiento al turismo de viajes con la familia (75%), turismo premium (51%), jubilados (36%), turismo social (31%) y jóvenes (27%).

En cuanto al origen de los turistas con mayor potencial de crecimiento, la encuesta reveló que se visualiza un crecimiento significativo de visitantes desde Argentina (85%) y Brasil (73%), mientras que, en menor medida, de nacionales (45%) y de Europa (27%).

El informe no dejó de lado la visión sobre las acciones públicas que los operadores consideran más prioritarias para fortalecer el turismo. Entre las acciones prioritarias figuran cambios impositivos para mejorar la rentabilidad (42%), incentivos fiscales a inversiones turísticas (36%), mayor conectividad aérea (34%), promoción internacional (33%), concreción de eventos (25%) y simplificación regulatoria (12%).

En cuanto al uso de herramientas de apoyo empresarial o inversión, dos tercios de los operadores señaló haber hecho uso de beneficios de los centros PYME de ANDE, la mitad utilizó del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) y un tercio se amparó en beneficios del régimen Comap. Mientras tanto, la tercera parte de los encuestados dijo no haber utilizado ninguna herramienta, mientras que otra cuarta parte respondió no conocer ninguna.

Personal de recepcion y limpieza trabajando, en Punta del Este, foto Ricardo Figueredo, corresponsal Maldonado, Archivo El Pais, 20200708 Ricardo Figueredo/Archivo El Pais

El informe, que fue realizado en diciembre de 2025, incluye un análisis de las proyecciones cuantitativas para el ingreso de turistas extranjeros no residentes. Para la temporada de verano entre diciembre de 2025 y febrero de 2026, se estimó que ingresarían más de 1.424.000 turistas extranjeros no residentes, lo que lo colocaría como la segunda mejor temporada en términos de afluencia de personas en la historia y un 5% por encima del resultado obtenido en el mismo período de 2024 a 2025.

Vista aérea de Punta del Este. Foto: Ricardo Figueredo.

El modelo de proyección realizado indica que este incremento se daría con un leve aumento de argentinos y brasileros, y estabilidad en el flujo de otros orígenes.

Además, el documento presenta proyecciones de ingresos de turistas por año, que muestran un crecimiento de los extranjeros no residentes en 2025 (1.424.000) con respecto al año previo (1.359.000), acercándose a cifras históricas de años anteriores (se llegó a 1.544.000 en la temporada 2017/2018), y una expectativa de incremento adicional para 2026, lo que podría consolidar a ese año como uno de los mejores en términos de ingreso de visitantes.

En cuanto al gasto de turistas extranjeros no residentes en términos reales, se proyecta un incremento moderado (4%) para la misma temporada de verano, aunque aún por debajo de los máximos de años anteriores (27% menor a 2016/2017).

El informe también hace referencia a la participación del turismo en el Producto Interno Bruto (PIB). Para este año se espera que el sector tenga una participación de 6,4%, una estimación levemente superior a la de 2025 (6,3%). Se destaca que su participación en el PIB ha crecido en los últimos años, ya que en 2024 tuvo una participación de 5,8% y de 5,5% en 2023. En la última década, el año con mayor participación fue en 2017 (8,4%).

Por su parte, destacaron que en 2025 llegaron 14% menos de argentinos comparado a 2017, gastando un 30% menos en dólares, teniendo en cuenta que su salario está 22% en 2025 que en 2017 y Uruguay está 16% más caro relativo a Argentina.