Alquileres turísticos en febrero: expectativas dispares y presión del dólar en los principales destinos

La evolución de los alquileres turísticos durante febrero muestra realidades diversas según el destino, con la semana de carnaval como principal punto de apoyo para la ocupación y con la situación cambiaria como un factor de presión transversal para el sector. Referentes inmobiliarios y turísticos de Maldonado, Colonia, Canelones y Rocha, coincidieron en que febrero es un mes más moderado que enero, con comportamientos muy concentrados en determinados fines de semana.

Maldonado

En Maldonado -y sobre todo en Punta del Este-, febrero transcurre con niveles de actividad similares a los del año pasado, aunque con una leve mejora en cantidad de público, según Javier Sena, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Maldonado/Punta del Este.

Según explicó, la ocupación presenta una dinámica marcada por los fines de semana. “De lunes a jueves baja un poco y sube de jueves a domingo”, indicó, y estimó que actualmente el promedio general ronda “un 70% ocupado”.

En cuanto a precios, confirmó el ajuste habitual del segundo mes del año. “Los precios han bajado un poco en comparación a enero; como toda temporada, son inferiores los precios de febrero a enero”, afirmó. De cara al carnaval, las expectativas son más altas: “Creo que en carnaval va a haber una ocupación de 85% o 90%, va a estar casi lleno”.

En Punta del Este un apartamento de dos dormitorios, en primera línea frente al mar, con todos los servicios, se alquilaba entre US$ 7.000 y US$ 8.000 en enero, según indicó Sena a El País. En el caso de las unidades más pequeñas, los valores son algo más bajos, llegando a US$ 4.500 o US$ 5.000 la quincena.

Respecto a la demanda, Sena explicó que febrero tiene una particularidad: “Vienen menos inquilinos y vienen más propietarios”, algo que consideró normal para este mes. No obstante, quienes alquilan “si se encuentran en la primera línea y en buenos apartamentos, van bien a eso”.

Vista panorámica de la Playa Mansa de Punta del Este. Foto: Archivo El País.

Sobre el impacto del dólar, fue crítico. Señaló que la situación cambiaria afecta tanto a la inversión como al consumo. “El tema del dólar no solamente está perjudicando a la inversión y al trabajo; también achica el gasto, porque las cosas se ponen más caras y la gente gasta menos”, sostuvo. En ese marco, afirmó que las medidas oficiales que fueron tomadas por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) “no han sido suficientes” y advirtió que Uruguay “se está transformando en un país muy caro”, lo que reduce el atractivo para los turistas que llegan del exterior con dólares.

Colonia

En Colonia, febrero se presenta más tranquilo que enero, aunque con muy buenas perspectivas en torno al carnaval. “Vamos a tener un muy buen fin de semana de carnaval”, afirmó Andrés Castellano, presidente de la Asociación Turística de Colonia. Según detalló, a fines de la semana previa la ocupación ya se ubicaba en torno al 75%, con previsiones de lleno para los días centrales. “Vamos a estar llenos viernes, sábado, domingo y lunes; vamos a estar en un 90% por ciento de ocupación seguro”, adelantó.

Entre los principales atractivos, mencionó las vendimias en las bodegas de Colonia, que se desarrollan a lo largo de todo febrero y “traccionan un montón de público de turismo”. A eso se suman eventos puntuales, como por ejemplo el Campeonato Sudamericano de Boxeo Internacional, que se celebrará el 28 de febrero en la Plaza de Toros, con transmisión en vivo de Fox Sports.

En materia cambiaria, puso el foco en la competitividad. “El tipo de cambio es una incidencia importante”, afirmó, y explicó que, antes de las últimas medidas impulsadas por el MEF, la caída interanual alcanzaba el 12%, a lo que se sumaba la inflación en pesos. “Si no recuperás eso con gasto o con tarifa, estás en menor consumo que el año anterior”, advirtió.

Colonia del Sacramento Foto: Archivo El País

Si bien reconoció ciertos ajustes del mercado, consideró que el desafío es mayor. “La competitividad es un desafío enorme”, sostuvo, y planteó la necesidad de abordar el tema desde una agenda integral que incluya aspectos fiscales, tarifarios, laborales e incentivos a la inversión, para sostener una actividad que, recordó, “genera miles de empleos en el país".

Canelones

En Canelones, febrero transcurrió sin sorpresas. “Fue un mes que transcurrió sin sobresaltos; era predecible que iba a estar bastante más bajo que el mes anterior”, explicó Luis Cruz, presidente de la Asociación de Inmobiliarias de la Costa de Canelones. La primera quincena tuvo cierto movimiento, mientras que la atención ahora está puesta en el carnaval.

Sobre ese período, indicó que las reservas son escasas. “Hay unas poquitas cosas reservadas, pero en general es poco”, señaló, aunque aclaró que muchas operaciones se definen a último momento. “A veces se resuelven a último momento, por lo tanto todavía uno está expectante”, agregó.

En cuanto al dólar, Cruz explicó que la situación complicó la fijación de precios. “Es una complicación al momento de concertar valores para febrero, porque ya de por sí es un mes más bajo, y la bajada del dólar lo hizo más profundo”, afirmó. Esto, según indicó, generó resistencia a bajar tarifas. “Muchos son renuentes a bajar lo acostumbrado para no irse tan abajo de lo que deberían percibir”, sostuvo. Para febrero el alquiler promedio ronda los US$ 85 diarios en una propiedad en este departamento, según Cruz.

Canelones: playa de Atlántida. Foto: Archivo El País

Consultado sobre la llegada de turistas extranjeros, fue tajante: “Está chato, chato”. Si bien mencionó que en algunos fines de semana pueden aparecer nuevas consultas, remarcó que “no es lo mismo” que en otras temporadas.

Rocha

En Rocha, febrero tiene un comportamiento muy concentrado en el carnaval. “La expectativa son los días de carnaval, básicamente”, señaló Ricardo Pereira, representante de la Cámara Inmobiliaria del departamento. Según explicó, el mes no se presenta completo fuera de ese período. “En este momento no está lleno”, afirmó, pese a una baja significativa de precios. “Han bajado un 20% o 30% con respecto a enero”, precisó.

Los precios para febrero se ubican entre US$ 150 y US$ 170 por día en las propiedades ubicadas en la primera línea, mientras que las unidades más comunes se mueven entre US$ 80 y US$ 100 diarios.

De acuerdo con Pereira, los primeros días del mes tuvieron poco movimiento. “Fue igual o algo menos que el año pasado”, indicó. El punto fuerte, nuevamente, será carnaval. “En esos cuatro días va a estar lleno, igual que el año pasado”, aseguró, aunque advirtió que luego la demanda caerá con rapidez.

Vista aerea de la Playa La Balconada de La Paloma Foto: Fernando Ponzetto

Sobre el público extranjero, señaló que no se observaron cambios relevantes. “Más o menos lo mismo que se ve todos los años”, dijo, con presencia de argentinos como en el resto de la temporada y la posibilidad de un leve aumento de brasileños, aunque sin certeza.