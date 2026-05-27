Peñarol vs. Independiente Santa Fe en vivo por Copa Libertadores: seguí en vivo el minuto a minuto del partido

Peñarol cierra su participación en la fase de grupos de Copa Libertadores ante Independiente Santa Fe sin chances de avanzar a los octavos de final, pero con la ilusión de lograr un cupo en la Copa Sudamericana, que lo alcanzaría si queda tercero.

Para finalizar en esa posición, el Carbonero sabe que debe ganar porque hoy es su rival de turno quien ocupa esa plaza y está dos puntos por encima de los dirigidos por Diego Aguirre que cuentan como principal baja para esta noche la de Maximiliano Olivera.

Cabe recordar que en caso de que el aurinegro finalice en la tercera posición, se medirá con un segundo de Copa Sudamericana en la fase de playoffs, buscando un lugar en los octavos de final del segundo torneo más importante de clubes sudamericanos.

Peñarol vs. Independiente Santa Fe:

Peñarol (probable): Washington Aguerre; Brian Barboza, Emanuel Gularte/Mauricio Lemos, Lucas Ferreira, Franco Escobar; Eric Remedi, Jesús Trindade; Leandro Umpiérrez,; Diego Laxalt, Eduardo Darias/Gastón Togni; Matías Arezo. D.T. Diego Aguirre

Independiente Santa Fe (probable): Andrés Mosquera; Mateo Puerta/Helibelton Palacios, Víctor Moreno, Emmanuel Olivera, Jeison Angulo; Daniel Torres, Kilian Toscano, Nahuel Bustos; Yeicar Perlaza, Omar Fernández; Hugo Rodallega. D.T. Pablo Repetto

Estadio: Campeón del Siglo

Hora: 21:30

Televisa: ESPN / Disney+ / Flow

Árbitro: Kevin Ortega (Perú)

Asistentes: Michael Orue y Jesús Sánchez (Perú)

Cuarto árbitro: Daniel Ureta (Perú)

VAR: Carlos Orbe y Byron Romero (Ecuador)