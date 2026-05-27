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Peñarol vs. Independiente Santa Fe en vivo por Copa Libertadores: seguí en vivo el minuto a minuto del partido

El Carbonero, sin chances de avanzar a los octavos de final, cierra la fase de grupos en el Campeón del Siglo aspirando a un triunfo que lo deposite en la Copa Sudamericana.

Pablo-Cupese
Pablo Cupese
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Diego Laxalt en el partido entre Peñarol y Corinthians por Copa Libertadores.
Diego Laxalt en el partido entre Peñarol y Corinthians por Copa Libertadores.
Foto: Estefanía Leal.

Peñarol cierra su participación en la fase de grupos de Copa Libertadores ante Independiente Santa Fe sin chances de avanzar a los octavos de final, pero con la ilusión de lograr un cupo en la Copa Sudamericana, que lo alcanzaría si queda tercero.

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Para finalizar en esa posición, el Carbonero sabe que debe ganar porque hoy es su rival de turno quien ocupa esa plaza y está dos puntos por encima de los dirigidos por Diego Aguirre que cuentan como principal baja para esta noche la de Maximiliano Olivera.

Cabe recordar que en caso de que el aurinegro finalice en la tercera posición, se medirá con un segundo de Copa Sudamericana en la fase de playoffs, buscando un lugar en los octavos de final del segundo torneo más importante de clubes sudamericanos.

Peñarol vs. Independiente Santa Fe:

Peñarol (probable): Washington Aguerre; Brian Barboza, Emanuel Gularte/Mauricio Lemos, Lucas Ferreira, Franco Escobar; Eric Remedi, Jesús Trindade; Leandro Umpiérrez,; Diego Laxalt, Eduardo Darias/Gastón Togni; Matías Arezo. D.T. Diego Aguirre

Independiente Santa Fe (probable): Andrés Mosquera; Mateo Puerta/Helibelton Palacios, Víctor Moreno, Emmanuel Olivera, Jeison Angulo; Daniel Torres, Kilian Toscano, Nahuel Bustos; Yeicar Perlaza, Omar Fernández; Hugo Rodallega. D.T. Pablo Repetto

Estadio: Campeón del Siglo
Hora: 21:30
Televisa: ESPN / Disney+ / Flow
Árbitro: Kevin Ortega (Perú)
Asistentes: Michael Orue y Jesús Sánchez (Perú)
Cuarto árbitro: Daniel Ureta (Perú)
VAR: Carlos Orbe y Byron Romero (Ecuador)

Los convocados de Peñarol para esta noche

El Carbonero tiene como principal ausencia la de Maximiliano Olivera, ya que el capitán no estará en el plantel, pero sí tendrá varios futbolistas a disposición como Mauricio Lemos, Emanuel Gularte, Eric Remedi, Javier Cabrera y Luis Angulo. Además, cuenta con el retorno de Nicolás "Indio" Fernández.

¡Bienvenidos al minuto a minuto de Peñarol vs. Independiente Santa Fe!

El Campeón del Siglo recibe el último partido de Peñarol en el marco de la Copa Libertadores, sabiendo que ya no puede acceder a los octavos de final, pero que sí podría alcanzar el tercer puesto que le otorga un lugar en la Copa Sudamericana.

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