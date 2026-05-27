Fernando Morena fue dado de alta tras estar días internado: "Una buena" informó el consejero de Peñarol

En las últimas semanas la salud de Fernando Morena preocupó al mundo Peñarol. El máximo goleador en la historia del Mirasol había sido internado y aunque luego se difundió que se trataba de exámenes rutinarios por un problema gástrico. Antes de conocer este dato, la tensión se formó temiendo que se agravara la enfermedad neurológica que sufre desde hace años.

Afortunadamente, según informó el consejero aurinegro Guillermo Varela, el ídolo de Peñarol fue dado de alta. "Una buena: Fernando Morena está de alta", publicó en X (Twitter) este martes sobre las 22:00 horas, acompañado de dos corazones amarillo y negro.

Una buena: Fernando Morena está de alta 💛🖤 — guillevarela (@GuiLLeVareLa) May 27, 2026

Días después de conocer su internación, el club organizó un homenaje en el Museo de Peñarol, con la inauguración del "Espacio Fernando Morena", además del telón gigante que desplegó la hinchada en el encuentro ante Corinthians por Copa Libertadores en el Estadio Campeón de Siglo.

Además de haber sido ídolo como jugador, Morena también se desempeñó como entrenador y desde 2010 asumió como Director de Relaciones Institucionales y Deportivas. Esa función tuvo que dejarla con el paso de los años, cuando la enfermedad que padece lo complicó más de lo previsto pero en 2022, el Consejo Directivo de Peñarol votó por unanimidad seguir pagándole el sueldo de por vida al máximo goleador de la institución.

Fernando Morena es el máximo artillero de la historia del Campeonato Uruguayo, el primer jugador uruguayo en alcanzar los 500 goles anotados y segundo máximo goleador de la Copa Libertadores que ganó con el club Carbonero en 1982. Además, el delantero surgido en River Plate conquistó la Copa Intercontinental con Peñarol en 1982 transformándose en uno de los principales símbolos de la historia de la institución.