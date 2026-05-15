Peñarol inaugurará el espacio Fernando Morena este viernes: los detalles del homenaje al goleador histórico

Fernando Morena, ídolo de Peñarol tras ser campeón de América y del mundo con el club, será homenajeado este viernes en el museo mirasol. Como informó la cuenta oficial del club el pasado 13 de mayo, esta tarde se inaugurará el "espacio Fernando Morena".

"Te hizo emocionar. Gritar. Reír. Llorar. Un compromiso eterno con ese hombre que te cambió la vida. Porque no importa si la memoria olvida. La gratitud siempre recuerda. Te esperamos para que la leyenda viva del Nando siga siendo eterna como el tiempo y florezca en cada primavera", dice la invitación del club.

Cabe recordar que el exdelantero de 74 años está internado desde hace algunos días debido a complicaciones médicas en torno a la enfermedad neurológica que padece desde hace un buen tiempo.

Este viernes, desde las 19 horas, el Museo del Club Atlético Peñarol José C. Domínguez, ubicado en Cerro Largo 1601-1649, recibirá a los hinchas que quieran pasarse por el nuevo espacio en honor al ídolo mirasol.

Los detalles del homenaje a Fernando Morena. Foto: Museo Peñarol.

Según confirmó a Ovación el presidente Ignacio Ruglio Morena “está internado hace cuatro días”. "Están haciéndole estudios por algunas complicaciones”, agregó el titular aurinegro sobre la situación de Morena, que además de haber sido ídolo como jugador, también se desempeñó como entrenador y desde 2010 asumió como Director de Relaciones Institucionales y Deportivas.

Esa función tuvo que dejarla con el paso de los años, cuando la enfermedad que padece lo complicó más de lo previsto pero en 2022, el Consejo Directivo de Peñarol votó por unanimidad seguir pagándole el sueldo de por vida al máximo goleador de la institución.

Cabe recordar que Fernando Morena es el máximo artillero de la historia del Campeonato Uruguayo, el primer jugador uruguayo en alcanzar los 500 goles anotados y segundo máximo goleador de la Copa Libertadores que ganó con el club Carbonero en 1982. Además, el delantero surgido en River Plate conquistó la Copa Intercontinental con Peñarol en 1982 transformándose en uno de los principales símbolos de la historia de la institución.

Aguirre sobre Morena: “Cualquier cosa que diga queda corta"

El homenaje de los hinchas de Peñarol a Fernando Morena en el Estadio Campeón del Siglo. Foto: Estefanía Leal.

Diego Aguirre, actual entrenador de Peñarol, habló este jueves sobre la situación de Fernando Morena y en diálogo con “La Mañana del Fútbol” (El Espectador Deportes) dijo: “Justamente mañana en el Palacio hay un homenaje a él con el cariño de siempre y de toda la vida al máximo goleador de todos los tiempos, al ídolo, al crack, al fenómeno. Cualquier cosa que diga queda corta”.

“Darle fuerza a su familia y a él. Son momentos difíciles pero es lo que hay”, agregó la Fiera sobre el Nando.