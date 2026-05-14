Peñarol habilitó la Tribuna Guelfi del Campeón del Siglo: el motivo que llevó al club a cambiar su decisión

Peñarol comenzará su participación en el Torneo Intermedio este sábado jugando como local frente a Liverpool desde la hora 18:30 (DSports, cables, Disney+ y Antel TV) en el Estadio Campeón del Siglo.

Luego de este debut, tendrá un partido decisivo en el plano internacional ante Corinthians en su casa el próximo jueves 21:30 por la fecha 5 del Grupo E de la Copa Libertadores 2026.

El escenario Mirasol finalmente tendrá habilitada para sus hinchas y socios la tribuna Gastón Guelfi. En un principio se habia decidido por parte del club que este sector no tendría público local y solo recibiría a los fanáticos del equipo visitante que en esta ocasión serían los hinchas negriazules y del Timao.

Para el encuentro frente a Liverpool ya se encuentran disponibles las entradas para la Guelfi a un valor de $440 siendo el sector más accesible para los simpatizantes carboneros que deseen asistir.

Aún no están a la venta en ese sector para el partido con Corinthians pero se estima que estarán en las próximas horas. Los hinchas carboneros podrán compartir tribuna con los brasileños debido a un buen relacionamiento entre ambas hinchadas.

Cabe destacar que cuando se enfrentaron en Brasil, la parcialidad del aurinegro fijó como punto de encuentro una zona donde se reúnen habitualmente los hinchas del Timao.

Los hinchas de Racing de Avellaneda en el Estadio Campeón del Siglo. Foto: Juan Pablo Romero.

En un principio se había tomado la decisión de no habilitar este sector y desde Peñarol argumentaron en ese momento a Ovación lo siguiente: "El pulmón está puesto en el segundo anillo y no como en el Campeonato Uruguayo, sino como en la Copa Libertadores, en el medio. Eso se hizo para evitar que nos bloqueen el estadio o nos cierren la cancha con incidentes como los de aquel partido contra Palmeiras o Colón de Santa Fe".

Luego de realizar gestiones a nivel institucional Peñarol tomó la decision de mover el vallado y dejarlo en el mismo lugar para los encuentros ante Liverpool, Corinthians y Santa Fe.

"Fuimos hablando con cada parte para ponernos de acuerdo" informaron desde el club a Ovación.

Los hinchas y socios finalmente tendrán una opción más accesible desde los precios para poder acceder al Campeón del Siglo en los próximos encuentros que pueden marcar y mucho el primer semestre pero también condicionar el resto del año.