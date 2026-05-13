La razón por la que Peñarol no habilitó la Tribuna Guelfi del Campeón del Siglo para el partido con Liverpool

Peñarol comenzará su andar en el Torneo Intermedio este sábado jugando como local frente a Liverpool desde la hora 18:30 (DSports, cables, Disney+ y Antel TV) en el Estadio Campeón del Siglo y lo hará con una novedad.

El escenario Mirasol tendrá habilitada solamente tres tribunas para sus hinchas y socios ya que la Gastón Guelfi —una de las dos cabeceras— no tendrá público local y solo albergará a los fanáticos del equipo visitante que en esta ocasión serán los negriazules.

Los motivos de esta decisión fueron explicados desde la institución aurinegra a Ovación y una fuente del Consejo Directivo consultada expresó que se debe al pulmón que sí instaló de cara al partido de Copa Libertadores frente a Platense el 16 de abril.

"El pulmón está puesto en el segundo anillo y no como en el Campeonato Uruguayo, sino como en la Copa Libertadores, en el medio. Eso se hizo para evitar que los bloqueen el estadio o nos cierren la cancha con incidentes como los de aquel partido contra Palmeiras o Colón de Santa Fe", dijeron desde el club a Ovación.

Hinchas de Peñarol en el Estadio Campeón del Siglo. Foto: Estefanía Leal.

En tal sentido, desde Peñarol se priorizó el tema costo-beneficio respecto a ese vallado y es por eso que se decidió dejarlo ahí y por tal motivo la Tribuna Gastón Guelfi no tendrá hinchas aurinegros este sábado frente a Liverpool por el Torneo Intermedio.

"Si a los hinchas de Corinthians los vamos a poner arriba y al medio, según la gente que venga, no vale la pena ahora contra Liverpool correr todo el vallado con todo lo que eso vale porque es un trabajo que cuesta una fortuna, porque es trabajo en altura, con con peso y con un montón de operarios para correrlo el sábado contra Liverpool y luego entre semana frente a Corinthians", explicó la fuente Carbonera consultada al respecto.

Un hecho que sí puede llegar a cambiar el vallado es la cantidad de hinchas del Timao que lleguen a Montevideo para el encuentro de Copa Libertadores que se jugará el jueves 21 de mayo desde la hora 21:35 por la penúltima fecha del Grupo E.

"Si Corinthians trae menos de 500 personas y lo podemos poner en un rincón, hacemos un doble vallado al medio. Santa Fe no va a traer más de 200 personas y ahí sí ya lo corremos definitivo para que la Tribuna Guelfi vuelva a tener hinchas nuestros en los próximos partidos", cerró diciendo la fuente consultada por Ovación.