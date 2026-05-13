Leandro Umpiérrez, el rol protagónico que asumió en Peñarol en un momento delicado y la faceta que lo destaca

En otro partido con altibajos de Peñarol, fue quien más quiso con la pelota. Pidió todas las que pasaron en su radar y volcándose muchas veces por el centro del campo fue quien administró el juego con Gastón Togni y Diego Laxalt a sus costados. Leandro Umpiérrez, asumió un rol protagónico ante Cerro Largo y ya dejó de ser una novedad.

Es que el joven volante de 22 años, pasó a ser un habitual en el equipo de Diego Aguirre y aún más tras la baja de Leonardo Fernández por lesión, que lo hizo desprenderse por buena parte de la temporada de su creador de fútbol.

Si bien el maragato tal vez no tiene ese rol natural, lo ha ido adoptando con el paso de los encuentros y en Melo volvió a quedar en evidencia porque es quien inicia la jugada de gol del triunfo de Abel Hernández, pero también quien se encarga de poner el suyo cuando el partido estaba 1-1 y Peñarol hacía méritos por el segundo.

¡DE PALOMITA AL GOL! 🕊️⚽



Umpiérrez se tiró de cabeza y firmó el 2-1 de Peñarol frente a Cerro Largo. #LigaUruguayaEnDSPORTS



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Unos minutos antes, tras una buena combinación con Diego Laxalt se lo había perdido y luego no perdonó al definir de “palomita” tras un preciso centro de Kevin Rodríguez que lo encontró en soledad dentro del área arachana.

La particularidad de ese gol es que fue el tercero desde que no está Leo Fernández y lo deja como el máximo anotador de Peñarol en esta etapa tan complicada para el Mirasol que además atravesó una racha de ocho partidos sin triunfos.

El tanto en el Ubilla se sumó al que hizo en el empate ante Juventud de Las Piedras y en la igualdad ante Defensor Sporting.

El festejo de Abel Hernández y Leandro Umpiérrez tras el triunfo de Peñarol ante Cerro Largo. Foto: Darwin Borrelli.

Tras el partido ante Independiente Santa Fe, donde se lesionó el “10” carbonero, el equipo de Diego Aguirre hizo siete goles y tres fueron del nacido en San José ya que los cuatro restantes llegaron por intermedio de Matías Arezo, Facundo Batista y dos de Abel Hernández.

“La adversidad le dio la chance a los jóvenes. Pudieron aprovechar sus momentos y acompañaron en una situación de mucha presión, sumaron”, afirmó el entrenador de Peñarol al término del triunfo ante Cerro Largo y eso quedó en evidencia también en el rodaje que tomó Umpiérrez en cancha.

Leandro Umpiérrez al ataque en el partido entre Cerro Largo y Peñarol. Foto: Darwin Borrelli.

Antes de la ausencia de la principal figura de Peñarol, el mediocampista no había jugado nunca los 90 minutos en la temporada, sin embargo disputó cinco partidos completos de los ocho que jugó el Mirasol desde aquella fatídica noche en Colombia.

Además en los restantes tres jugó 45’ ante Platense en el CDS, 73’ ante Corinthians en Brasil y 76’ ante el Calamar en Argentina.

Umpiérrez gana terreno, también confianza. Aguirre lo deja suelto en el campo de juego y él se las ingenia para ser clave en el ataque aurinegro, lo que deberá proyectar de cara al Intermedio.