Peñarol sacará este miércoles las entradas de Libertadores ante Corinthians: precio y dónde comprarlas
El Mirasol comenzará la venta anticipada para los socios ranking y las extenderá a público en general a partir del sábado. Los precios van de $490 a $2750.
Peñarol sacará a la venta las entradas para el decisivo partido frente a Corinthians por la Copa Libertadores, este miércoles. Las etapas de venta se escalonarán para los distintos tipos de socios y saldrán para público en general el sábado.
Las entradas podrán adquirirse a través de Tickantel el miércoles a partir de las 13:00 horas, exclusivamente para socios ranking, mientras que el jueves a la misma hora se extenderá también para socios. Ambos tendrán precio bonificado: podrán abonar $490 para la Tribuna Cataldi, $690 para la Damiani y $1.350 para la Henderson. A partir del domingo a las 13:01 habrá un sobreprecio, incrementándose los valores a $620, $870 y $1.690 respectivamente.
Los socios adherentes podrán adquirir sus entradas a precios generales a partir del viernes, a las 13:00, mientras que las generales saldrán el sábado en el mismo horario. Los hinchas de estas categorías tendrán que pagar los siguientes valores para los ingresos: $690 para la Cataldi, $990 para la Damiani y $2.200 para la Henderson. A partir del domingo a las 13:01 también se incrementarán los valores a $870, $1.240 y $2.750 respectivamente.
🎫 𝗖𝗢𝗡𝗠𝗘𝗕𝗢𝗟 𝗟𝗜𝗕𝗘𝗥𝗧𝗔𝗗𝗢𝗥𝗘𝗦 - 𝗘𝗡𝗧𝗥𝗔𝗗𝗔𝗦— PEÑAROL (@OficialCAP) May 12, 2026
Este miércoles comenzará la venta de entradas para el partido que Peñarol y Corinthians disputarán en el Campeón del Siglo por la CONMBEOL Libertadores.
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La hinchada de Corinthians ingresará por la puerta A de la Tribuna Güelfi. Sus entradas estarán disponibles el sábado a las 13:00 horas, por un valor de $2.540.
Recordar que Peñarol está obligado a ganar para seguir con chances de avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores y tendrá que esperar además una caída de Platense en Bogotá, ante Santa Fe. Por su parte, el Timão —ya clasificado— podrá asegurar el primer puesto la próxima fecha, si obtiene más puntos que el Calamar.
La última fecha del grupo E se jugará el miércoles 27 a las 21:30 horas, donde el Peñarol —aún sin margen de error— recibirá al equipo colombiano, mientras que los brasileños serán locales frente a los argentinos.
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