Peñarol ganó más que tres puntos: de la confianza a la otra racha negativa que cortó luego de tres meses

Sufrir un gol para Peñarol era un baldazo de agua fría. De hecho desde que arrancó la temporada solo una vez había podido remontar un partido y luego llevarse las tres unidades. Para ese antecedente hay que remontarse a febrero de este año cuando tras comenzar abajo ante Deportivo Maldonado lo dio vuelta por goles de Matías Arezo y Leonardo Fernández.

La racha, que incluso había arrancado una fecha antes cuando Central Español le ganó 2-1, sumó varios partidos más porque tras la remontada ante el fernandino pasaron el empate con Danubio, la derrota con Racing, la igualdad con Independiente Santa Fe, la caída con Liverpool y con Platense con pocos días de diferencia, un nuevo empate ante Juventud de Las Piedras, la derrota con Wanderers y la dolorosa caída ante Corinthians.

Todos esos partidos tienen en común que Peñarol comenzó abajo en el marcador y no encontró la manera de darlo vuelta.

Más allá de que en la pasada jornada tampoco fue un gran partido del equipo de Diego Aguirre, los chispazos justos le dieron la oportunidad de volver a ganar un partido de atrás, más allá de que Federico Sellecchia puso el 2-2 parcial hasta que Abel Hernández marcó el 3-2 que selló la victoria para el conjunto aurinegro.

“Fue de una forma linda porque pudimos dar vuelta el resultado y terminamos ganando. Espero que sea el comienzo de buenos momentos que estamos necesitando, indicó Diego Aguirre. “Encontramos los goles en los momentos que precisábamos y contento porque dieron todo y es lo mas importante”, agregó el entrenador.

Fue por eso también que el gol de Abel Hernández “lo festejé como un gol importantísimo porque lo fue. Teníamos la necesidad de ganar y si no ganábamos seguíamos cargando esa mochila que, a mí capaz que no tanto, pero a los jugadores les afecta”, sentenció el entrenador aurinegro que se apronta para el debut en el Torneo Intermedio.