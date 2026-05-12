“Necesitábamos la victoria como el agua”, dijo Abel Hernández y se emocionó al dedicarle el gol a su padre

ENVIADO A MELO

Peñarol viajó a Melo para enfrentar a Cerro Largo por la última fecha del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya y cargó consigo una racha adversa. El equipo de Diego Aguirre acumulaba ocho partidos sin conocer la victoria entre el torneo local y la Copa Libertadores, por la que todavía no ha podido ganar en el Grupo E que comparte con Corinthians, Independiente Santa Fe y Platense. La victoria 3-2 de visita ante el arachán cortó la seguidilla de malos resultados y Abel Hernández, decisivo en el encuentro, compartió sus sensaciones con Ovación.

El delantero, ex Liverpool, que fue operado en Europa tras una lesión durante la pretemporada, convirtió su primer gol esta campaña en la fecha 12 del Apertura cuando el Carbonero empató 2-2 con Juventud de Las Piedras en el Campeón del Siglo y volvió a ser decisivo. Ante Cerro Largo rompió el empate y le dio la victoria a Peñarol con un gol de chilena a los 87 minutos.

En la fecha 12 del Apertura 2025, Hernández ya había convertido de chilena para darle la victoria al aurinegro sobre la hora. Fue ante Plaza Colonia para el 2-1 del Manya en el estadio Centenario. "Sí, fue parecido, al ser de chilena y también justo en la hora. Fue lindo, pero, sobre todo, lo importante era ganar. Necesitábamos esta victoria como sea, como el agua y lo pudimos conseguir", manifestó el delantero en zona de vestuario del Ubilla.

Para Peñarol, había que ganar como sea. "Es importante, sabíamos que veníamos de una seguidilla en la cual no podíamos encontrar la victoria y los tres puntos eran importantes, sobre todo para lo que se viene que son partidos decisivos así que va a ser un envión anímico importante", destacó la Joya.

Al equipo de Diego Aguirre, que debutará ante Liverpool por el Torneo Intermedio, le restan dos partidos de Copa Libertadores, ante Corinthians e Independiente Santa Fe, ambos como local, y está obligado a ganar. Así lo manifestó Abel Hernández tras el encuentro ante Cerro Largo. "¡Ganar! Tenemos que ganar los dos partidos que nos quedan, vamos a salir a eso y cuando termine veremos qué fue lo que pasó, pero tenemos que salir a ganar".

Peñarol es uno de los planteles que ha tenido más lesiones en lo que va de la temporada y la salida de Franco Escobar ante Cerro Largo, derivado al hospital para una tomografía, agudiza la situación. Aguirre ha tenido que recurrir a varios juveniles. "Obviamente que las lesiones no nos han acompañado, muchos jugadores se perdieron partidos, yo también, y creo que los juveniles lo están haciendo bien y hay que intentar apoyarlos, darles la tranquilidad de que por algo están en Peñarol y darles la confianza".

🗣️ "Necesitábamos esta victoria como el agua"



👉 Abel Hernández habló después del partido y se expresó sobre lo valioso que fue ganar hoy en Melo y qué rol le toca tener en el vestuario con los juveniles que tienen minutos en el equipo.



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A sus 35 años, Abel Hernández tiene vasta experiencia, se refirió a la forma de encarar un momento adverso como el que le tocó vivir a Peñarol y destacó qué es lo más importante. "El grupo. Creo que nos cerramos como grupo, nos apoyamos los unos a los otros y sabíamos que no nos estaban saliendo las cosas. Entonces, el apoyo del grupo y de los jugadores experientes apoyando a los jóvenes y salir adelante todos juntos como equipo", manifestó el goleador aurinegro.

Abel Hernández: "Mi viejo está enfermo y le quiero dedicar este gol a él"

"Venía de un periodo en el cual no me tocaba convertir y por suerte pude hacer un gol, de esos lindos, y me voy contento por eso. Le quiero dedicar el gol a mi padre. Esta semana no fue fácil para mí, mi viejo está un poco enfermo, con Alzheimer, y tuvimos que tomar una decisión como familia. Así que se lo dedicó a él", transmitió el goleador en declaraciones a la transmisión oficial apenas terminó el encuentro ante Cerro Largo.