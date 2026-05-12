Aguirre se mostró aliviado por el triunfo de Peñarol y admitió que está "ganando un jugador importante"

"Era necesario ganar para cortar una racha negativa que no queríamos tener", inició Diego Aguirre la conferencia de prensa tras la victoria de Peñarol ante Cerro Largo en el marco de la última fecha del Torneo Apertura en el Estadio Ubilla de Melo.

"Fue de una forma linda porque pudimos dar vuelta el resultado y terminamos ganando. Espero que sea el comienzo de buenos momentos que estamos necesitados", agregó el entrenador. "Hubo mucha entrega, personalidad para buscar ante la adversidad y encontramos los goles en los momentos que precisábamos y contento porque dieron todo y es lo mas importante", sostuvo.

Ante la baja de Matías Arezo, llegaron los goles de Facundo Batista y Abel Hernández con lo necesario que es para el plantel, pero también en lo personal para los futbolistas. "Son goleadores que los trajimos para esto, hoy ayudaron mucho a ganar y ojalá puedan seguir aportando goles y el equipo vuelva a lo normal que es el triunfo", admitió.

Precisamente sobre el gol de la Joya, que tuvo la particularidad de ser de chilena, afirmó: "Lo festejé como un gol importantísimo porque lo fue. Teníamos la necesidad de ganar y si no ganábamos seguíamos cargando esa mochila que, a mí capaz que no tanto, pero a los jugadores les afecta".

🗣️ "Lo festejé como el gol importantísimo que fue".



👉 Diego Aguirre se refirió sobre su festejo eufórico tras el gol de Abel Hernández de chilena y el protagonismo que han tomado los juveniles en los últimos partidos.



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Respecto a la racha que atravesaba el Mirasol, agregó: "En lo personal, no estoy acostumbrado a perder varios partidos en Peñarol, estoy acostumbrado a las otras rachas, a las de estar invicto y rachas de puntos".

Luego de afirmar que "lo de Escobar (que terminó en el hospital) fue un golpe", evitó hablar de lesiones porque "no puedo hacer nada". "Prefiero hablar de Facu Álvez, (Brian) Barboza, de que entraron Kevin (Rodríguez), Stiven (Muhlethaler) y que jugó Leandro (Umpiérrez), la adversidad le dio la chance a los jóvenes. Pudieron aprovechar sus momentos y acompañaron en una situación de mucha presión, sumaron", afirmó.

Por último, Aguirre habló sobre el hecho de que "estamos ganando un jugador importante". La referencia es para Diego Laxalt que jugó 60 minutos y tuvo una destacada actuación asistiendo a Facundo Batista en el primer gol de Peñarol. "Diego de a poco está encontrando su mejor nivel físico y futbolístico, tenemos alguna precaución previendo la continuidad de partidos y que viene jugando por Copa Libertadores prácticamente todo el partido", sentenció.