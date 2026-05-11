El Torneo Intermedio 2026 no tendrá clásico entre Nacional y Peñarol, salvo una final: cómo quedan las series

En la previa del cruce entre Cerro Largo y Peñarol quedó definido que no habrá clásico en las series del Torneo Intermedio. La única manera de que Nacional y Peñarol se crucen en el segundo certamen corto del año es que ambos ganen sus grupos y se midan en una final, como ya ocurrió en las últimas dos ediciones.

Quien decretó que el Bolso vaya a un grupo y el Carbonero al otro fue Deportivo Maldonado que con su victoria aseguró el segundo puesto detrás de Racing y obligó a que los dirigidos por Diego Aguirre finalicen en la cuarta posición del Torneo Apertura más allá del resultado obtenido ante Cerro Largo.

Cabe recordar que desde la temporada 2025 el Torneo Intermedio cambió su formato y la Serie A pasó a estar conformado por el 1°, 4°, 5°, 8°, 9°, 12°, 13° y 16°, mientras que la Serie B cuenta con el 2°, 3°, 6°, 7°, 10°, 11°, 14° y 15°.

De esta forma, Peñarol ya sabe que será cuarto por detrás de Racing, Deportivo Maldonado y Albion, mientras que Nacional confirmó el séptimo puesto producto de la misma cantidad de triunfos y derrotas (7) y un empate en 15 partidos.

¿Cómo están quedando las series?

A falta del partido entre Cerro Largo y Peñarol, que inicia a las 20:30 en Melo, las series están quedando conformadas de la siguiente manera:

Serie A: Racing, Peñarol, Central Español, Defensor Sporting, Liverpool, Cerro Largo, Boston River y Cerro.

Serie B: Deportivo Maldonado, Albion, Montevideo City Torque, Nacional, Wanderers, Danubio, Juventud de Las Piedras y Progreso.