Deportivo Maldonado 1-1 Boston River en vivo por el Apertura: golazo de Mateo Rivero para el empate del Sastre

El anteúltimo partido del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya se está jugando este lunes (17:00 por DSports, Disney+, AntelTV y cableoperadores) en el Domingo Burgueño Miguel. Allí, Deportivo Maldonado enfrentará a Boston River, en un duelo que podría definir si hay clásico entre Nacional y Peñarol en el Torneo Intermedio.

Primer tiempo:

El Sastre entró como en un letargo tras el partido de la semana pasada por Sudamericana y su resistencia duró solo 42 segundos. Los suficientes para que Santiago Ramírez recibiera por banda izquierda del ataque, pusiera la pelota en el área y recibiera Maxi Noble, que lo vio llegar por el centro a Renato César, que solo tuvo que empujarla ante una llamativa pasividad de la defensa del equipo de barrio Bolívar.

A los diez minutos se despertó Boston River. Un envió largo y cruzado de Juan Acosta encontró a Francisco Bonfiglio, que ganó en el área y bajó la pelota de cabeza para la llegada de Mateo Rivero. El defensor llegó a la carrera y la pelota le quedó algo alta, pero con un gran recurso y de volea colocó la pelota conta el palo derecho de Diego Segovia que nada pudo hacer para evitar el empate.

Un partidazo en el Campus y, cerca del cuarto de hora, Renato César demostró que estaba inspirado. Casi sin ángulo sacó una volea cruzada dentro del área y obligó a una gran respuesta a Bruno Antúnez, que siempre responde bien en el arco del Sastre. El delantero del equipo local estaba muy bien, pero a los 20 minutos del primer tiempo tuvo que salir reemplazado luego de sentirse en su tobillo y Guillermo López ingresó en su lugar. Cambio obligado para Gabriel Di Noia, que estaba conforme con su equipo, jugando en mitad de cancha del rival.

Deportivo Maldonado 1-1 Boston River

Día. Lunes 11 de mayo

Hora. 17:00

Torneo. Apertura, fecha 15

Transmiten. DSports, Disney+, AntelTV y cableoperadores

Deportivo Maldonado. Diego Segovia; Juan Martín Ginzo, Hernán Menosse, Facundo Tealde, Juan Manuel Ramos; Maximiliano González, Matías Espíndola; Christian Tabó, Maximiliano Noble, Santiago Ramírez; Renato César.

DT. Gabriel Di Noia

Boston River. Bruno Antúnez; Juan Acosta, Mateo Rivero, Kevin Soto, Ignacio Fernández, Jairo O’Neill; Leandro Suhr, Federico Dafonte, Facundo Muñoa, Yair González; Francisco Bonfiglio.

DT. Ignacio Ithurralde

Árbitro: Gustavo Tejera

Asistentes: Carlos Barreiro, Nicolás Tarán

Cuarto: Andrés Martínez.

VAR: Andrés Cunha y Anahí Fernández.

La previa:

El equipo fernandino, que viene de ganarle 1-0 a Cerro en el Monumental Luis Tróccoli, con gol de Nicolás Fuica, esta tercero en el Torneo Apertura y ganó tres de los últimos cinco partidos. Está dos puntos por arriba de Peñarol, que juega 20:30 ante Cerro Largo, y quien termine en la tercera posición al final de la jornada irá a la Serie B del Intermedio y jugará ante Nacional en la segunda fecha.

Enfrente estará Boston River, que viene de jugar entre semana por Copa Sudameriana en la derrota 3-2 ante Millonarios de Colombia en Montevideo. Gran desgaste y buen encuentro del Sastre, que obliga a Ignacio Ithurralde, entrenador a rotar un poco el equipo para equilibrar las cargas. Boston solo ganó dos de los últimos cinco partidos y los tres restantes fueron derrotas, aunque viene de vencer a Central Español en Florida.