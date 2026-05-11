Podría haber clásico entre Nacional y Peñarol en la segunda fecha del Intermedio: lo que tiene que pasar

El Torneo Apertura se definió dos fechas antes del final y se lo quedó Racing, pero aún queda determinar las series del Torneo Intermedio y eso ocurrirá está tarde-noche con la disputa de dos partidos. Existe la posibilidad de que Nacional y Peñarol compartan la serie en el segundo torneo del año y, de hacerlo, se enfrentarían en el clásico en la segunda fecha.

Los puestos 2, 3 y 4 de la tabla aún no están confirmados y si Peñarol termina en el tercer lugar, compartirá la Serie B con Nacional y habrá clásico en la segunda fecha del Torneo Intermedio, es decir, en solo unas semanas.

Esta tarde se jugarán dos encuentros y definirán los siete lugares que todavía no están definidos. A las 17:00, en Domingo Burgueño Miguel, Deportivo Maldonado va a recibir a Boston River y a las 20:30, en el Antonio Eleuterio Ubilla de Melo, Cerro Largo será anfitrión de Peñarol. Actualmente los fernandinos (con 26 puntos y +7 de diferencia de goles) están en el tercer puesto del Apertura y el aurinegro está cuarto con 24 puntos y +6. Quien termine tercero en el Apertura, irá a la Serie B del Intermedio y jugará en la segunda fecha ante Nacional.

Si Deportivo Maldonado gana, será quien juegue ante Nacional en la segunda del Intermedio. Si pierde y gana el Carbonero, será Peñarol el que vaya a la Serie B, que así tendría clásico en la segunda etapa. Pero, ¿qué pasa si el Depor empata y el Manya gana? Quedarían igualados en puntos y en caso de que Peñarol solo gane por un gol, el promedio de goles favorecerá a Deportivo, que tiene dos más que el aurinegro.

Albion, segundo en el Apertura y con buena diferencia de gol, mantendría ese lugar salvo una victoria abultada de Deportivo Maldonado. De cualquier manera, en esos casos, Peñarol permanecería cuarto y no habría clásico. Los Pioneros seguramente integren la Serie B.

Liverpool, en el noveno puesto de la clasificación del Apertura, estaría integrando la Serie A y solo podría salir de ese lugar en caso de que Boston River o Cerro Largo ganen por más de siete o cuatro goles, respectivamente, sus partidos.

El Apertura todavía tiene algo de atractivo con los encuentros de esta tarde noche y un posible clásico entre Nacional y Peñarol en la segunda fecha del Intermedio, mantiene en vilo a los hinchas.