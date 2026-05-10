Fútbol femenino: el Torneo Apertura arrancó con clásico y Nacional goleó 3-0 a Peñarol como visitante

El Torneo Apertura del Campeonato Uruguayo de fútbol femenino 2026 tuvo su inicio este fin de semana y con clásico incluido porque el fixture delineó que Peñarol y Nacional se enfrenten en la primera fecha en el Estadio Cr. José Pedro Damiani (Las Acacias).

Tras los 90 minutos, fue victoria de Nacional y de forma contundente porque venció 3-0 a Peñarol como visitante y así marcó una importante diferencia ya en el arranque del primer certamen corto de la temporada. Sofía Olivera puso un doblete y el gol restante llegó en contra por intermedio de Stefany Suárez.

Cuando iban 21 minutos en la cancha aurinegra, Olivera recibió una pelota al borde del área sacó un zapatazo al primer palo que se coló en el arco de Vanina Sburlati luego de pegar en el horizontal y picar detrás de la línea. Con el marcador a su favor, el Bolso era superior, aunque también sufrió, más allá de no tener que lamentarse.

Erika Vidiella desbordó por derecha y tras una gran jugada personal metió un centro que encontró a Guillermina Basso en el segundo palo, definió de cabeza, pero se fue apenas ancha del arco defendido por Josefina Villanueva.

Micaela Domínguez y Agostina Márcora disputan la pelota en el clásico entre Peñarol y Nacional en fútbol femenino. Foto: @AUFfemenino.

Para el complemento, obligado por el marcador, Peñarol fue en busca del empate y tuvo hasta dos chances claras para lograrlo. Primero por Erika Vidiella que pifió un remate prácticamente en el área chica tras un centro desde la izquierda y luego lo tuvo Grant-Clavijo con un disparo que podría haber sido peligroso, pero se fue por arriba.

Nacional también perdonó el segundo cuando la delantera Valentina Montenegro falló un mano a mano que podría haber sentenciado el partido, aunque poco después llegaron los goles que lo concretaron y valieron los tres puntos para las dirigidas por la chilena Paula Navarro, que también tuvo su debut oficial al frente del tricolor.

Tras un tiro libre desde la derecha, Stefany Suárez buscó despejar, pero no hizo más que poner la pelota en su propio arco venciendo a Vanina Sburlati y poniendo así el 2-0 de la visita. Tras ese gol se dio una trifulca que terminó en las expulsiones de Caroline Díaz y Yanina Dornelles, por el lado de Peñarol y Nacional.

Con 10 en cada equipo, Sofía Olivera aprovechó los espacios para poner el tercero, darle tinte de goleada a la victoria y cerrar así un estreno perfecto de Nacional.

Otros resultados y tabla de posiciones:

En la noche del sábado, se abrió la fecha en el Complejo Rentistas donde Liverpool vapuleó 7-0 a Juventud de Las Piedras, mientras que en la tarde del domingo se dio el triunfo de Defensor Sporting ante San Jacinto por 2-0 en el Parque Huracán, mientras que en el Complejo Devoto fue empate 1-1 entre Wanderers y Montevideo City Torque. El miércoles (21:00) en el Estadio Julio César Abbadie se cierra la fecha con el cruce entre Canadian y Danubio.