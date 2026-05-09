Vuelve el Campeonato Uruguayo de fútbol femenino: formato, dónde ver y cómo se juega la primera fecha

El Campeonato Uruguayo de fútbol femenino de Primera División comienza este sábado 9 de mayo luego de varios meses de parate. Nacional, vigente bicampeón, buscará volver a consagrarse, mientras que las otras nueve instituciones intentarán arrebatarle el título que esta vez será un tanto más complicado de conseguir.

Es que luego de que se bajen diferentes equipos de la disputa, quedaron 10 clubes en la máxima categoría y ellos tuvieron que votar el formato que fue presentado de forma oficial por la Asociación Uruguaya de Fútbol y que cuenta con varias peculiaridades.

El Campeonato Uruguayo comenzará con una Fase 1 que contará con un Torneo Apertura —que es el que iniciará este sábado— y luego un Torneo Clausura. Allí jugarán todos contra todos en dos ruedas y cada certamen tendrá un campeón. Los vencedores del mismo se enfrentarán entre sí —salvo que sea el mismo— y de allí saldrá el campeón de la Fase 1.

Con los puntos obtenidos en ambos torneos se definirá la Tabla Anual que será clave para la Fase 2. Es que esta segunda parte dividirá los 10 equipos en dos grupos —al igual que ocurría en la temporada 2025— los cinco mejores (1° a 5°) de la Tabla Anual jugarán por la Serie de Campeonato y los cinco peores (6° a 10°) la Serie de Honor en otro certamen, aunque esta vez a una rueda.

Los dos últimos de la Serie de Honor descenderán directamente a la Segunda División. El mejor de la Serie de Campeonato se asegurará un lugar en la final de la Fase 3, mientras que su rival saldrá de los cruces de playoffs entre 2° vs. 4° y 3° vs. 5°. De esa final saldrá el campeón de la Fase 3.

Luego de todo ese recorrido llegará la gran final del Campeonato Uruguayo 2026 donde se medirán el campeón de la Fase 1 frente al campeón de la Fase 3.

¿Cómo se juega la primera fecha del Torneo Apertura?

Este sábado 9 de mayo dará comienzo el primer certamen de la temporada que tendrá la particularidad de que habrá partidos que serán televisados a través de la señal de DSports y transmitidos por streeaming por DGO.

Precisamente el juego que abre el torneo se podrá seguir por estas vías y tendrá cara a cara a Juventud de Las Piedras con Liverpool desde las 20:00. El encuentro será en el Complejo Rentistas.

La jornada del domingo 10 de mayo empieza con el plato fuerte del día y del certamen porque el fixture quiso que Peñarol y Nacional se enfrenten en la primera fecha. El Carbonero y el Bolso se medirán en Las Acacias desde las 12:30 en lo que será el otro partido televisado.

Desde las 14:30 será el turno de que se midan Wanderers y Montevideo City Torque en el Complejo Devoto, mientras que a las 15:30 lo harán San Jacinto y Defensor Sporting en el Parque Huracán. La fecha se cerrará el miércoles 13 de mayo cuando Canadian reciba a Danubio desde las 21:00 en el Estadio Julio César Abbadie.