Fútbol femenino: el Campeonato Uruguayo arranca con clásico, tiene fecha de inicio, pero aún no definió formato

El Campeonato Uruguayo de fútbol femenino 2026 tiene fecha de inicio y será el próximo 9 de mayo según le confirmaron a Ovación desde la Asociación Uruguaya de Fútbol. Se tratará de la trigésima edición de un certamen que, con variantes, se disputa desde 1997 bajo la organización de la AUF.

En las últimas horas se pudo conocer el fixture de una competencia que contará con 10 equipos en la máxima categoría, como ya ocurrió en la temporada 2025, y que tiene a Nacional como el campeón defensor y en búsqueda del tricampeonato porque se quedó con el trofeo en las dos últimas ediciones.

Peñarol, su rival de todas las horas, intentará arrebatarle una consagración que no logra desde 2023 y sabido es que la disputa entre los grandes es de los principales atractivos, no en vano entre ellos se adjudicaron ocho de los últimos 10 torneos con la excepción de los ganados por Colón (2016) y Defensor Sporting (2021).

La importancia de los duelos entre sí es mucha y en esta edición 2026 el primer partido será precisamente el clásico. El encuentro tendrá a Peñarol como local ante Nacional, aunque restan conocerse más detalles porque, de hecho, el próximo lunes recién se definirá el formato de disputa.

De todas maneras, ya quedó establecido el fixture de lo que será el primer certamen del año y que en la primera fecha no solo tendrá el clásico, sino que también medirá a Wanderers con Montevideo City Torque, tendrá cara a cara a Canadian con Danubio, a Juventud de Las Piedras con Liverpool y a San Jacinto con Defensor Sporting.

Respecto a lo ocurrido en la temporada 2025, Cerrito y Bella Vista no continúan en la máxima categoría, mientras que Danubio y Juventud de Las Piedras se hicieron con su lugar en la Primera División tras jugar el campeonato de Segunda en la pasada campaña.

📅 𝗧𝗼𝗿𝗻𝗲𝗼 𝗔𝗽𝗲𝗿𝘁𝘂𝗿𝗮



El camino inicial de la temporada 2026 de fútbol femenino. #EllasJuegan pic.twitter.com/9Drf7wKXuz — AUF Femenino (@AUFfemenino) April 30, 2026

Se sorteó el torneo de Segunda División

A diferencia de lo ocurrido en 2025 donde fueron 11 los equipos que disputaron la categoría de plata del fútbol femenino de Uruguay, para la edición 2026 serán solamente seis las instituciones que buscarán conseguir el ascenso a Primera División.

En el sorteo se estableció que cada club se mida dos veces con sus rivales y también se estipuló la primera fecha que enfrentará a Progreso con Central Español, Racing frente a Boston River y Cerro ante el DFC.