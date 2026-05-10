Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Ovación Fútbol
En vivo

Nacional vs. Cerro EN VIVO por el Apertura: Viera, Dos Santos y Silvera desde el arranque en el 11 tricolor

El Bolso suma cuatro partidos sin victorias entre todas las competencias y está obligado a ganar para achicar la distancia con Racing pensando en la futura Tabla Anual.

Pablo-Cupese
Pablo Cupese
Actualizado:
Compartir esta noticia
Maxi Silvera a punto de rematar con Nacional en el partido ante Wanderers.
Maxi Silvera a punto de rematar con Nacional en el partido ante Wanderers.
Foto: Ignacio Sánchez.

Se cierra el Torneo Apertura y en el marco de la fecha 15 es el turno de que se enfrenten Nacional y Cerro en el Gran Parque Central, en un juego que tiene cara a cara a dos instituciones necesitadas de puntos, más allá de estar en situaciones diferentes.

El Bolso está urgido de la victoria tras acumular cuatro derrotas consecutivas entre la competencia local y el certamen internacional, mientras que el Villero sabe que cada punto es clave teniendo en cuenta que está en zona de descenso y muy comprometido.

Para este partido, Jorge Bava no podrá contar con Agustín Rogel y tampoco con Nicolás López. El zaguero no está por precaución, mientras que el Diente continúa con la recuperación de la lesión sufrida ante Danubio y que lo marginó de los últimos tres partidos.

Nacional vs. Cerro:

Nacional: Luis Mejía; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Tomás Viera, Camilo Cándido; Lucas Rodríguez, Agustín dos Santos, Baltasar Barcia, Juan Cruz de los Santos; Maximiliano Silvera, Maximiliano Gómez. DT: Jorge Bava.

Cerro: Fabrizio Correa; Damián Suárez, Alejo Macelli, Ariel Lima, Gianni Rodríguez, Francisco Bregante; Agustín Miranda, Jairo Amaro; Brahian Alemán; Matías Ocampo, Nahuel Soria. DT: Alejandro Apud

Árbitro: Javier Feres
Asistentes: Martín Soppi y Gustavo Márquez Lisboa.
Cuarto árbitro: Esteban Guerra.
VAR: Leodán González y Santiago Fernández.
Estadio: Gran Parque Central.
Hora: 19:30
TV: DSports, los cables de Montevideo y el interior. En streaming, Disney+ y Antel

¡El once inicial de Cerro!

El equipo de Alejandro Apud hace una sola variante respecto al equipo que cayó frente a Deportivo Maldonado porque vuelve a la zaga el capitán Alejo Macelli en lugar de Juan Cruz Guasone.

El once del Villero: Fabrizio Correa; Damián Suárez, Alejo Macelli, Ariel Lima, Gianni Rodríguez, Francisco Bregante; Agustín Miranda, Jairo Amaro; Brahian Alemán; Matías Ocampo, Nahuel Soria.

¡Nacional tiene el equipo confirmado!

Con bajas y recambios en el equipo, Jorge Bava anunció el equipo de Nacional para enfrentar a Cerro con la presencia de Tomás Viera en la zaga, Agustín dos Santos en el mediocampo y Maximiliano Silvera en el ataque.

El 11 del Bolso: Luis Mejía; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Tomás Viera, Camilo Cándido; Lucas Rodríguez, Agustín dos Santos, Baltasar Barcia, Juan Cruz de los Santos; Maximiliano Silvera, Maximiliano Gómez.

La nómina de Cerro para jugar en el Gran Parque Central

Alejandro Apud tiene sus elegidos para la convocatoria para el juego de Cerro ante Nacional.

El Bolso tiene dos bajas de peso en el plantel

La nómina de Jorge Bava no tiene a Agustín Rogel, que por precaución será baja en Nacional, mientras que tampoco está Nicolás López que sigue lesionado y ya se perdió los últimos tres partidos.

¡Bienvenidos al minuto a minuto de Nacional vs. Cerro!

En el Gran Parque Central se miden Nacional y Cerro en el marco de la última fecha del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya y con dos equipos necesitados de sumar de a tres.

¿Encontraste un error?

Reportar

Temas relacionados

NacionalClub Atlético CerroTorneo AperturaLiga AUF Uruguaya