Matías Arezo y Mauricio Lemos no viajaron a Melo para jugar con Cerro Largo por la última fecha del Apertura

A falta de hacer oficial sus convocados, Peñarol visita a Cerro Largo esta noche en Melo, desde las 20:30 (DSports, cables, Disney+ y AntelTV), y tiene que salir a ganar para comenzar a maquillar la crisis deportiva que atraviesa. Aunque ya no pueda hacer nada por el Apertura que ganó Racing, necesita cerrar el torneo con una mejor imagen y sumar en la Tabla Anual.

Para este juego Diego Aguirre tendrá un par de cambios obligados. Uno de ellos en el arco, que hoy estará a cargo de Sebastián Britos, luego de que Washington Aguerre fuera expulsado ante Defensor por protestar. Tampoco contará con Eric Remedi, quien está en observación tras sus episodios de mareo.

Tampoco viajan a Melo Matías Arezo y Mauricio Lemos, ambos con el fundamento de que descansen, según confirmaron a Ovación, ya que no se trata de bajas por lesiones.

En cuanto a sanidad, la Fiera aún espera por el alta de Luis Angulo, Franco González, Emanuel Gularte, Javier Cabrera y Eduardo Darias, quienes no se espera que minutos hasta el partido con Corinthians y no viajaron con el equipo.

La peor racha del siglo XXI

Peñarol suma ocho juegos sin victorias en este tramo de la temporada 2026 y superó la peor racha en lo que va del siglo XXI. Tras haber vencido a Progreso por 2 a 0 el 4 de abril, el equipo de Diego Aguirre no volvió a ganar.

Empató con Independiente Santa Fe 1-1 en Colombia, perdió 2-0 con Liverpool en el Campeón del Siglo, donde luego cayó 2-1 con Platense e igualó con Juventud de Las Piedras 2-2. A la siguiente fecha cayó con Wanderers 1-0 y siguió en San Pablo, donde perdió 2-0 con Corinthians. Empató 1-1 ante Defensor y el mismo resultado cosechó ante Platense.

Solo una vez el aurinegro había estado siete partidos sin ganar: entre el 13 de mayo y el 29 de junio de 2023 con una marca de cinco derrotas y dos empates.