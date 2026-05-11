Qué llevó a Eric Remedi a padecer mareos, por qué el panorama es alentador y cuándo creen que estará de regreso

Eric Remedi no estuvo internado. Eso es lo primero que hay que aclarar. No existió tal inconsciencia de que el futbolista jugara el partido ante Platense por Copa Libertadores —en el que se retiró a los 12 minutos— sabiendo que podría ser perjudicial para su salud.

Dejando en claro esta situación, hoy el argentino comenzará a entrenar diferenciado mientras sus compañeros viajan a Melo. Según pudo saber Ovación con fuentes del entorno del jugador, de viernes para sábado fue el primer día que “pudo descansar bien” tras los síntomas que había comenzado a tener hace unos 20 días.

Las declaraciones del presidente aurinegro, Ignacio Ruglio, tras la sorpresiva salida del volante en Buenos Aires, encendieron las alarmas al decir que había sido internado en la semana, pero esto fue una equivocación por parte del mandatario a la hora de comunicar que el jugador había visitado primero la Médica Uruguaya y otras clínicas privadas para realizarse estudios y descartar cualquier problema.

Después de ese episodio, Eric acudió a una clínica nuevamente y allí parecen haberle solucionado el problema que no detectaron en la primera consulta.

La resonancia le había dado bien, descartando tumores o cualquier otro tipo de complicación, pero, ¿qué le pasó a Eric Remedi? Según explicó el allegado al jugador, existen unas “bolitas” en los oídos que se llaman otolitos —son diminutos cristales de carbonato cálcico y proteínas ubicados en el oído interno—. Ante la inflamación o el movimiento de esas bolitas, se genera inestabilidad. Y eso fue lo que sufrió Remedi.

“Él decía que sentía como que se le tapaban los oídos, como pasa en el avión, y que se sentía aturdido, algo similar al vértigo”, explicaron. El viernes por la tarde el jugador, junto a otorrinos, acudieron nuevamente a la clínica donde “le acomodaron” los otolitos y, “con masaje descontracturante más algún inyectable le fue aflojando. El viernes pudo descansar bien y hoy ya era él”.

Eric Remedi disputa una pelota ante Platense. Foto: AFP.

El origen de este tipo de molestias es multifactorial pero en el caso del futbolista de 30 años, habría sido impulsado por las contracturas y el estrés.

“Estar con el malestar, no descansar, los chuchos de frío todo el tiempo, le llevó a contracturarse toda la parte cervical y todo, que era lo que le repercutió en la cabeza y está continuamente con dolor. Tuvo un par de episodios en los que sintió que se desmayaba, pero nunca perdió el conocimiento ni nada. Sentía como que se le nublaba, bien como cuando te baja la presión, algo de eso así, pero le pasó un par de veces y estuvo un tiempo con dolor de cabeza, no pudiendo descansar, ese dolor en las cervicales que lo tenía mal. Ahora volvió a ser él”.

Con este diagnóstico, el consejo para el argentino fue que debía bajar un poco los decibeles porque se encontraba con una especie de pico de estrés.

Si bien la fecha de su regreso es incierta, desde el club no lo van a apurar. Mientras tanto, asistirá a las prácticas para realizarse los masajes descontracturantes y retomar el ritmo de manera controlada y según si estos episodios reaparecen o no. Más allá de las precauciones, al no haber tenido un cuadro complejo ni una pérdida de conocimiento que a los médicos le llamase la atención, esperan que su regreso sea pronto.

Después de aquel partido con Wanderers, cuando ya comenzaba a tener algunos síntomas, Eric Remedi había estado ausente ante Defensor Sporting en la fecha 14 del Apertura por quinta amarilla y solamente llegó a jugar 12 minutos ante Platense previo a tener que ser sustituido. En principio se perderá el partido de hoy con Cerro Largo aunque es difícil que llegue a la primera fecha del Torneo Intermedio, que inicia el próximo fin de semana.