Nadie lo extraña más que él en Peñarol: el dato que explica por qué Matías Arezo se apagó sin Leonardo Fernández

Apenas un centro medido y preciso de Franco Escobar desde la derecha a los 50 minutos de juego fue la única situación de peligro para Peñarol en la que Matías Arezo tuvo acción el jueves frente a Platense por Copa Libertadores. Cabeceó y obligó a una gran atajada del golero Matías Borgogno. Después no pudo gravitar más. No lo habilitaron nunca.

El delantero de 23 años es la gran referencia ofensiva del Carbonero y tras la lesión de Leonardo Fernández tomó un rol más protagónico, aunque no tan decisivo debido al mal momento de un equipo que sigue en el debe desde lo colectivo y que tiene seriamente comprometida su chance de avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores.

El mal presente con ocho partidos sin triunfos entre el plano local y el internacional responde, entre otras cosas, a la gran cantidad de lesiones que viene sufriendo el Mirasol desde el inicio del 2026.

Sin ir más lejos, hasta ahora Diego Aguirre nunca pudo tener a todo el plantel a disposición debido a temas sanitarios y hay bajas que indudablemente repercuten en el rendimiento del aurinegro como por ejemplo, la de Nahuel Herrera o Emanuel Gularte en la zaga y la de Leonardo Fernández en la ofensiva.

De todas maneras, para buscar suplir la ausencia de Herrera, la Fiera encontró en Mauricio Lemos un titular indiscutido en la zaga junto a Lucas Ferreira, pero el gran tema lo tiene de mitad de cancha hacia adelante, donde no hay en el plantel un jugador con las características de Leo.

Y eso pesa mucho a la hora de generar juego ofensivo. A Leo lo extrañan los zagueros que siempre lo buscaban para un pase largo, los extrañan los volantes, con quienes conectaba permanentemente para generar alguna situación en el ataque y lo extrañan los delanteros como Matías Arezo.

Y más allá de que a Diego Aguirre le funcionó el doble nueve del jueves en los primeros minutos con la inclusión de Facundo Batista, quien anotó un golazo para poner a Peñarol en ventaja, la referencia ofensiva del equipo es, casi siempre, Arezo.

El festejo de gol clásico de Matías Arezo, Leo Fernández e Indio Fernández de Peñarol en el GPC. Foto: Ignacio Sánchez

El delantero de 23 años tiene además una particularidad con Leonardo Fernández ya que el 10 de Peñarol es el jugador que más lo asistió a lo largo de su carrera junto al Ojito Nicolás Rodríguez en River Plate

Hasta el momento, son cinco los pases gol de Leo para Matías, todos en Peñarol entre la segunda mitad de la temporada 2025 y el inicio de la competencia en 2026.

Tres asistencias fueron en 2025. La primera fue en semis de la Copa AUF Uruguay frente a Defensor Sporting, la segunda contra Montevideo City Torque en el Torneo Clausura y la tercera en la primera final de la Liga AUF Uruguaya ante Nacional en el CDS.

La primera asistencia de Leo para Arezo en 2026 también fue contra el Tricolor, pero en el clásico disputado en el Gran Parque Central y la segunda en el triunfo frente a Boston River en Florida por el Torneo Apertura.

En lo que va del 2026, Arezo lleva anotados ocho goles con seis por el Torneo Apertura y dos por Copa Libertadores en un total de 18 presencias.

Como dato a destacar, desde la lesión que obligó a Leonardo Fernández a ausentarse, el delantero apenas pudo anotar un solo tanto y fue en la derrota 2-1 con Platense.

Lo deportivo también se traslada a lo personal y al ser consultado sobre si extraña a Leo Fernández, Matías admitió: "Muchísimo". "Hablo mucho con Leo y hasta él está con esa mentalidad de que hay que sacarlo adelante. Hasta los que no juegan tienen que tirar para adelante en este momento", expresó tras el juego del 30 de abril frente a Corinthians en San Pablo.

Está claro que Peñarol no solo tiene el desafío de disimular la ausencia del 10 —algo que aún no consiguió— y además, también debe generarle más y mejor juego a su actual figura: Matías Arezo.