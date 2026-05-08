Maximiliano Olivera tras el 1-1 ante Platense: "No puede ser que Peñarol esté ocho partidos sin poder ganar"

Enviado a Buenos Aires

Peñarol empató 1-1 ante Platense y complicó seriamente sus chances de poder avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores. A su vez, llegó a su octavo partido sin poder ganar y Maximiliano Olivera habló sobre el momento del equipo aurinegro para destacar un ítem en lo que fue la visita al Estadio Ciudad de Vicente López. “Lo único que se puede rescatar fue que el equipo cambió la actitud”, esgrimió el zurdo en zona mixta.

“Fuimos de menos a más y nos fuimos encontrando en el partido; ellos arrancaron muy intenso, como hicieron en Uruguay (donde Platense ganó por 2-1), el viento en contra en el primero tiempo y luego tenerlo a favor en el segundo hizo que fuéramos más al ataque con pelotas largas”, analizó.

Más allá del aspecto que ponderó el capitán de Peñarol sobre el rendimiento del equipo de Diego Aguirre en Buenos Aires, ahondó que aún queda mucho por trabajar. “Tenemos que mejorar mucho porque no puede ser que Peñarol esté ocho partidos sin ganar”, enfatizó.

“Errores tenemos y el equipo está jugando mal y hoy en la pelota quieta mejoramos. El gol (de Platense) fue una jugada rápida que intentamos salir de contra y en un rebote le queda al lateral de ellos y le pasa por arriba al Washi (Aguerre). Tampoco estamos ligando en esos detalles. Pero la autocrítica es que no estamos jugando bien y lo único rescatable es que el equipo cambió la actitud”, puntualizó.

Lucas Ferreira: “El equipo mostró la rebeldía que le estaba faltando”

Uno de los que volvió al equipo titular fue Lucas Ferreira y realizó un análisis del partido: “Se mejoró muchísimo, el equipo mostró la rebeldía que le estaba faltando y ahora a mirar para adelante para sacar tres puntos y revertir esta situación”.

Ferreira comentó cómo se sintió tras volver a jugar luego de estar ausente durante tres encuentros. “Me sentí muy bien. Capaz me faltó aire, pero la entrega no se negocia y uno trata de dejarlo todo adentro del campo”, sostuvo.