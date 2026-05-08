Franco Escobar explicó el cruce con los hinchas de Peñarol: "Le pido perdón a los que se sintieron ofendidos"

Enviado a Buenos Aires, Argentina

Franco Escobar habló en zona mixta tras el empate de Peñarol 1-1 frente a Platense, que comprometió las aspiraciones del Mirasol, más allá de que se mantuvo vivo en la Copa Libertadores. El jugador se refirió al partido y también a la polémica que sufrió con los hinchas, en la igualdad frente a Defensor Sporting y en el hotel en Argentina.

El argentino explicó la postura del primer tiempo, donde el equipo intentó no complicarse atrás "por el tema del viento", apostando a "las pelotas largas". Destacó además que en el segundo tiempo el equipo tuvo "las más claras para ir a ganarlo", pero por más que hicieron "todo", "no se dio". "Todavía seguimos con vida, eso es lo importante. Hay que poner la cara, sacar esto adelante como sea, ganarle a Corinthians y a Santa Fe, porque mientras haya posibilidades nosotros tenemos que pelear, ir al frente y tratar de mandar a Peñarol a donde tiene que estar, que es en la próxima fase", concluyó.

Escobar dijo entender al hincha por los resultados y el nivel del equipo, pero se defendió respecto al cruce que tuvo con uno en particular, en el partido frente a Defensor Sporting". El jugador explicó: "El hincha pensó que lo insulté cuando salí de la cancha, pero no fue para nada así, jamás lo insultaría, jamás insulté a nadie. Estuve mal en responderle a un hincha que me dijo que corriera más. Le dije '¿te parece que no corro?'. Ahí se me vino la cancha abajo y ya no había vuelta atrás. Yo estoy muy agradecido con estar acá, me esfuerzo con mejorar día a día. Le pido perdón a los que se sintieron ofendidos con mi reacción, estuve mal en reaccionar, pero no insulté a nadie y jamás lo haría. Es el club que defiendo, mis compañeros lo saben, pero el hincha en la cancha no ve, no escucha nada".

Además explicó su encuentro con referentes de la barra en el hotel. El argentino dijo que "quedó todo bien". "Me pidió para hablar, le expliqué la situación y después me dio para adelante porque acá hay que salir todos juntos. Acá los que tenemos que sacar esto somos los jugadores, los hinchas nos bancan, hoy coparon Argentina, pero quedó ahí", contó.

Por último se refirió al objetivo del equipo que entiende que tiene "la obligación de clasificar a octavos". "Mientras haya una posibilidad, nosotros tenemos que dar la cara, con Corinthians sacarlo como sea y esperar los resultados. Tenemos que ganar de local, dar vuelta esta situación y llegar a la última fecha con posibilidades de estar en la próxima fase", concluyó.