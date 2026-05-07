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Platense vs. Peñarol EN VIVO por Copa Libertadores: seguí en directo el minuto a minuto del partido

El Carbonero se juega seguir con chances de clasificar a los octavos de final del certamen internacional como visitante y en Argentina. Si pierde, queda eliminado.

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Enrique Arrillaga
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Matías Arezo y Mateo Mendía disputan la pelota en el partido entre Peñarol y Platense por Copa Libertadores.
Matías Arezo y Mateo Mendía disputan la pelota en el partido entre Peñarol y Platense por Copa Libertadores.
Foto: Estefanía Leal.

Enviado a Buenos Aires / Argentina
La clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores hoy es una prioridad para Peñarol y para ilusionarse firmemente con lograrlo, el equipo de Diego Aguirre deberá vencer a Platense como visitante en el marco de la cuarta fecha de la Copa Libertadores.

El Carbonero, que aún no ganó en el certamen, sabe que un empate le compromete seriamente las chances de avanzar y esas posibilidades se difuminarán completamente si pierde porque en caso de derrota, el aurinegro quedará eliminado con dos fechas por delante.

Ambos equipos llegan con realidades muy distintas en el certamen continental teniendo en cuenta que Platense venció a Santa Fe por 2-1 como local, mientras que Peñarol cayó como visitante ante Corinthians por 2-0.

Diego Aguirre recupera piezas importantes como Lucas Ferreira en la zaga o Maximiliano Olivera, el capitán principal del plantel, pero también sabe que vuelve a tener la baja de Eduardo Darias en una lista a la que se sumó Franco González. Además siguen en recuperación de distintas lesiones jugadores como Nahuel Herrera, Emanuel Gularte, Luis Miguel Angulo y Leonardo Fernández.

Platense vs. Peñarol:

Platense (probable): Matías Borgogno
Tomás Silva, Víctor Cuesta, Mateo Mendía, Agustín Lagos; Iván Gómez, Pablo Ferreira
Franco Zapiola, Kevin Retamar, Guido Mainero; Tomás Nasif. D.T. Walter Zunino

Peñarol (probable): Washington Aguerr; Franco Escobar, Mauricio Lemos, Lucas Ferreira, Maximiliano Olivera; Leandro Umpiérrez, Roberto Fernández, Eric Remedi, Jesús Trindade, Diego Laxalt; Matías Arezo.

Estadio: Ciudad de Vicente López (Buenos Aires)
Hora: 19:00
Televisa: ESPN / Disney+
Árbitro: Juan Gabriel Benítez (Paraguay)
Asistentes: Eduardo Cardozo y Milcíades Saldívar (Paraguay)
Cuarto árbitro: Blas Antonio Romero (Paraguay)
VAR: Ulises Mereles y Luis Francisco Onieva (Paraguay)

¡Bienvenidos al minuto a minuto de Platense vs. Peñarol!

Ovación dice presente en Buenos Aires para contarte todos los detalles de la previa, el durante y el después del partido entre Platense y Peñarol en el marco de la cuarta fecha del Grupo E de la Copa Libertadores.

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