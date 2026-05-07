Copa Libertadores: Corinthians se lo empató en la última del juego a Santa Fe y Peñarol “ganó” una vida extra

Independiente Santa Fe salió a jugar una final y se notó: por momentos lo pasó por arriba a Corinthians, pero en la última del encuentro el conjunto brasileño marcó para poner el 1-1 final. Resultado que le da un poco más de esperanza a Peñarol en su afán de acceder a los octavos de final de la Copa Libertadores.

Desde el primer tiempo se vio cómo el equipo que dirige técnicamente el uruguayo Pablo Repetto fue en busca del triunfo. Y eso se acrecentó en el complemento cuando el arquero Hugo de Souza Nogueira se convirtió en la gran figura de la noche.

El arquero, que fue convocado a la selección de Brasil, tuvo un par de atajadas para evitar la caída del arco visitante. Tuvo dos que fueron impresionantes: la primera un disparo de media distancia de Hugo Rodallega y la otra, a través de un tiro de esquina, que De Souza sacó sobre la línea del arco.

Parecía que el gol de Independiente Santa Fe no iba a llegar hasta que en el minuto 59 Jáder Obrian le metió un estupendo pase a Rodallega, quien quedó solo en el área y definió de gran forma ante la salida del golero del Corinthians. Hubo un momento de incertidumbre, ya que la jugada se revisó en el VAR por un posible fuera de juego que no existió.

La jerarquía brasileña se hizo notar en la última acción del encuentro porque el zaguero Gustavo Henrique, que jugaba como centrodelantero, ganó en el área rival y anotó un golazo en el minuto 90+3.

Con este resultado Corinthians se mantuvo en lo más alto del Grupo E con 10 unidades, en el segundo sitio quedó Platense con seis puntos, Independiente Santa Fe trepó a la tercera ubicación con dos puntos y relegó a Peñarol al último escalafón con un punto.

El equipo cafetero debe esperar a lo que suceda en el duelo entre Platense y Peñarol, porque si el elenco argentino gana los de Diego Aguirre y los de Repetto quedarán eliminados de la Copa Libertadores.

El próximo duelo por Copa de Libertadores del Independiente Santa Fe será el martes 19 de mayo cuando reciba al Calamar en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, a partir de la hora 21:00.

Los dirigidos por Repetto cerrarán su participación en la fase de grupos el miércoles 27 de mayo tras visitar a Peñarol en el Campeón del Siglo, a la hora 21:30. Dependiendo de los resultados que se den en las próximas fechas puede pasar que Independiente Santa Fe llegue con chances de pasar a los octavos de final de la Copa Libertadores o de pelear por el tercer lugar del Grupo E para ir a la Copa Sudamericana.

Es una final para Peñarol

Diego Aguirre, DT de Peñarol. Foto: Estefanía Leal.

Tras el empate 1-1 de Independiente Santa Fe ante Corinthians en Colombia, Peñarol está obligado a ganar este jueves ante Platense en el Estadio Ciudad de Vicente López, desde la hora 19:00 (ESPN y Disney+). El elenco de Diego Aguirre arrastra una racha de siete encuentros sin ganar, pero debe llevarse los tres puntos de Buenos Aires, Argentina, para continuar en la lucha por avanzar a los octavos de final del certamen internacional más importante que organiza la Conmebol a nivel de clubes.