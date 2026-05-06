Partido Nacional denuncia “abandono" del gobierno que genera “violencia en la calle” y "zonas tierra de nadie”

El día después de que el gobierno decretara la alerta roja —que implica la evacuación obligatoria de las personas que viven en la calle—, el Partido Nacional denunció un “abandono de los espacios públicos” que genera “violencia en la calle” y que “ciertas zonas se hayan vuelto tierra de nadie”. En ese contexto, los blancos presentaron “propuestas concretas” para “ayudar” a la administración de Yamandú Orsi porque, entienden, que “no encuentra una dirección”.

Las propuestas serán enviadas con la firma del presidente del directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, a Presidencia, el Congreso de Intendentes y el Plenario de Municipios.

El senador Martín Lema, que participó de una comisión especial del directorio para tratar la problemática de las personas que viven en la calle, indicó que el “abandono del Estado” está “generando pérdida de libertad en todos los barrios”. “En diferentes localidades y departamentos, la expresión de los uruguayos es que sienten miedo, que se sienten inseguros y que padecen la violencia”, indicó en conferencia de prensa, y añadió: “No es tiempo de más anuncios y más diagnósticos, ya pasó más de un año de gobierno, ahora se trata de hacer”.

Lema reafirmó que el “uso indebido de los espacios públicos genera violencia”. En esa línea, ejemplificó: “Una persona que duerme en la vereda de un vecino o que dice que es cuidacoche sin tener la habilitación del gobierno departamental y que condiciona la permanencia de su vehículo a que le den plata por adelantado. También que una organización haga un esfuerzo enorme por recuperar espacios públicos y se vuelva a vandalizar en menos 24 horas”.

El Partido Nacional marcó distancia entre sus propuestas y las medidas que anunció el gobierno el día anterior. La “emergencia” que implementa la administración nacional está “vinculada al clima” cuando las iniciativas de los nacionalistas, señaló Lema, son independientes a que “haga 40 °C, sea invierno o verano, haya una ola de frío o la circunstancia que sea”.

“Hablamos de una emergencia que se estructural, que tiene que ver con la violencia. Porque los problemas de convivencia se dan independientemente del clima”, continuó en la conferencia.

El paquete de medidas —del que El País adelantó el borrador— incluye una “aplicación firme de la internación compulsiva e incorporación de herramientas que permitan un marco más dinámico de actuación”. El senador recordó que en el periodo anterior se promovió la internación compulsiva y que ahora están a “disposición si hay que actualizar un marco normativo para que sea más rápida” la actuación cuando haya problema de consumo de drogas.

En esa línea, recordó que “nueve de cada 10 personas que viven en la calle consumen sustancias psicoactivas”.

El segundo capítulo refiere, se indica en el documento, a “más presencia, más control y una aplicación efectiva de la ley de faltas”. En ese contexto, Lema dijo que el “gobierno ha sido muy tímido en la aplicación de medidas represivas cuando lo amerita”. Por eso, una de las propuestas de los blancos, sobre todo para Montevideo y Canelones, es que las intendencias dupliquen la contratación de policías eventuales para la aplicación de la ley de faltas.

También se pide una intensiva fiscalización de los cuidacoches irregulares. Lema, en ese sentido, apuntó: “El intendente de Montevideo (Mario Bergara) ¡que reaccione! Los irregulares, los que están de vivo muchas veces y generan disturbios, son los que generan problemas muchas veces. Ahí se necesita que la autoridad departamental cuide a los compatriotas”.

Por otra parte, buscan que la intendencia capitalina y el Ministerio del Interior “acuerden el uso de garitas inutilizadas en espacios públicos para asegurar presencia policial permanente”.

También se plantea que el Ministerio de Salud Pública promueva un incremento “sustancial de cupos para dar respuesta a problemas de adicciones y salud mental acorde a la magnitud de la emergencia”.

Por último, se propone “fortalecer y escalar la modalidad de hogares” especializados en la atención y el tratamiento de usuarios con problemáticas de droga, “mediante un esquema ágil, descentralizado y orientado a resultados”. Para ello, “se sugiere habilitar derivaciones directas desde la intemperie y la captación territorial por parte de las organizaciones, lo que permitirá ampliar la capacidad de respuesta y promover trayectorias efectivas de rehabilitación, bajo adecuados estándares de supervisión y control”.