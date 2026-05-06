Atentado contra Mónica Ferrero: condenaron a dos hombres por el ataque a tiros a la casa de la fiscal de Corte

La Justicia condenó este miércoles a dos personas por el atentado cometido contra la actual fiscal de Corte Mónica Ferrero, ocurrido a fines de setiembre del 2025, cuando dos personas ingresaron por el techo al patio trasero de su casa y lanzaron una granada. El explosivo rompió varios vidrios. Además, efectuaron tres disparos con un arma de fuego.

Uno de los responsables fue condenado a 9 años y 6 meses de prisión por haber ingresado a la azotea de la casa de Ferrero, efectuar los disparos y detonar el explosivo. El otro condenado recibió tres años de prisión por haber sido cómplice en el ataque al haber colaborado con los autores del hecho incendiando una camioneta, según informó Fiscalía en un comunicado.

El primero de los involucrados fue condenado como autor penalmente responsable "un delito de asociación para delinquir especialmente agravado en concurrencia fuera de la reiteración con un delito de atentado especialmente agravado en concurso formal, con un delito de estrago en reiteración real, con un delito de porte de armas de fuego en lugares públicos, en concurso formal con un delito de porte de arma de fuego por reincidente".

Por su parte, el segundo involucrado fue condenado por un "delito de asociación para delinquir especialmente agravado en concurrencia fuera de la reiteración, con un delito de receptación especialmente agravado en reiteración real con un delito de incendio y en calidad de cómplice de un delito de atentado especialmente agravado en concurso formal con un delito de estrago".

Disparos en ventana de la casa de Mónica Ferrero, tras el atentado. Foto: Telenoche (Canal 4).

Cómo fue el atentado contra la fiscal de Corte

El 28 de setiembre de 2025 a las 05:00 Ferrero dormía en su hogar. Delincuentes subieron a los techos de otras casas utilizando un tablón de madera. Desde allí arremetieron a disparos contra la fachada de su vivienda y arrojaron una granada al patio. El explosivo rompió varios vidrios. Luego se comprobaría, según explicó a la prensa la ministra de Defensa, Sandra Lazo, que este dispositivo no es usado por el Ejército uruguayo y que tendría origen chino.

Los atacantes usaron una camioneta que luego fue encontrada incendiada. Además, un segundo vehículo los acompañaba para evitar contratiempos.

En primer lugar por esta investigación fueron detenidos un hombre y una mujer. Esta última fue liberada, mientras que el primero fue imputado. La hipótesis policial es que fue uno de los encargados de brindar logística para el ataque.

Los informantes dijeron a El País que los delincuentes fueron "bastante desprolijos", debido a que dejaron en la escena elementos de los cuales se aferró la Policía para investigar.

Luego de la primera imputación fueron detenidas otras tres personas. Una fue liberada por falta de pruebas, mientras que las otras dos fueron imputados con prisión preventiva. En este caso, uno de ellos fue uno de los autores materiales, mientras que el otro también aportó logística, estos dos últimos fueron los condenados en la jornada de hoy.