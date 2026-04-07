Sánchez acusa a la oposición de “enorme impericia” y de “daño” a Ferrero por respaldarla y negarse a negociar

La percepción que tiene el gobierno de Yamandú Orsi sobre el estado actual del relacionamiento con la oposición —en un adverso escenario parlamentario, puesto que el Frente Amplio no tiene mayorías en Diputados— es que está en estado crítico. Sobre todo a partir de la conferencia en bloque que la coalición republicana hizo el pasado 19 de marzo solicitando al presidente que envíe la venia para designar a Mónica Ferrero —fiscal subrogante de Corte— como titular al frente del Ministerio Público, y poniendo fin así a las dilatadas negociaciones —estancadas desde el período pasado— para elegir un nombre de consenso para el cargo.

Por eso en la Torre Ejecutiva entienden que el debate político con los partidos tradicionales, hoy "bastante desenfocado", se debería "reencauzar", porque así como está es "muy perjudicial para el sistema", dijo Alejandro Sánchez, en entrevista con El País este domingo.

Pero los dardos, a la hora de establecer la responsabilidad de haber llegado a esta situación, apuntan a la oposición, que tuvo, a entender del secretario de la Presidencia, un gesto poco "democrático" con aquella conferencia de prensa en que se definió el total respaldo a Ferrero, y además en momentos en que el Ejecutivo estaba intentando acercar posiciones para no solamente encontrar consenso en cuanto al destino de la Fiscalía, sino también respecto al de los otros organismos de contralor, sobre los cuales el sistema político tampoco alcanza acuerdo desde hace años.

"Fue exactamente democrática la oposición, ¿no? —ironizó Sánchez en diálogo con El País—, porque es lo que ellos dicen o no antes de sentarnos a una mesa a conversar. Yo estaba haciendo gestiones para tener una serie de conversaciones con los actores para discutir (el cargo de) la Fiscalía", además de los de la Corte Electoral, el Tribunal de Cuentas de la República, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo o la conformación de la Suprema Corte de Justicia —cuyos ministros, por falta de acuerdo, vienen ascendiendo por orden de antigüedad.

Pero el esfuerzo del gobierno quedó sin efecto ante esa "extrañísima" conferencia de toda la coalición republicana, en términos de todo o nada, lamentó Sánchez: "La verdad es terrible".

Lo que pretendía el gobierno era crear "una mesa de negociación para conversar de todos estos temas y dar una señal de que el sistema político, más allá de las diferencias", era capaz de acordar en los temas esenciales, agregó el jerarca, que no tiene dudas de que, con esta postura, quien quedó comprometida es la fiscal de Corte, con lo cual la oposición cayó en un "error" de concepto.

"¿Porque cuál puede ser la opinión de los ciudadanos? Bueno, que si la coalición republicana defiende a Ferrero se debe a que es de ellos. Y un fiscal no es de la coalición ni del Frente Amplio, sino de la República".

Con lo cual, concluyó el secretario de Presidencia, "lo que están haciendo es de una enorme impericia, y además un daño a la propia fiscal de Corte", una persona con la que dijo tener "una excelente relación institucional", y a la que reconoció su larga trayectoria como fiscal especializada en el combate al narcotráfico.

"Creo que la oposición la está exponiendo, no la está ayudando. Lo que están haciendo es partidizando un cargo cuando no debería ser así. Y me extraña que dirigentes con trayectoria y con una mirada nacional se hayan dejado arrastrar por la impericia de algunos actores novedosos, que lo único que hacen es tratar de hacer dos TikToks y piensan que con eso van a contribuir a los problemas del Uruguay".

Por último, Sánchez subrayó la necesidad de que en estos temas se "cuide el nombre" de los involucrados. "Podrás estar de acuerdo o no, pensar que es buena o mala, pero no importa. Hay que cuidar a las personas y su honor".

La "tensión" y la espera a negociar

En filas nacionalistas y coloradas están a la espera de continuar con unas negociaciones que, como también entendía Sánchez, son más abarcadoras que el cargo de fiscal de Corte.

Pero el gesto de la oposición complicó todo intento de continuar el diálogo en relación al resto de los organismos y, luego llegó la Semana de Turismo, con lo que la actividad parlamentaria cayó prácticamente a la inactividad.

A partir de este lunes, con la Vuelta Ciclista completa, los senadores blancos y colorados esperan que desde el Frente Amplio haya alguna señal para reactivar las conversaciones, aunque el vínculo hoy quedó "tenso", dijo a El País un legislador opositor.

No obstante, desde el oficialismo está la voluntad de hacer "algún intento" para recomenzar el intercambio, acotó por su parte un dirigente de la coalición de izquierda. "Hay que ver qué quieren ellos y si están dispuestos a negociar", adelantó este legislador.

La prioridad, en la izquierda, está en resolver la situación del Tribunal de Cuentas, y elegir un nuevo presidente. Para todos los casos, y aquí la complejidad de estas negociaciones, el Parlamento precisa de mayorías especiales.