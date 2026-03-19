Los senadores de la coalición piden formalmente a Orsi que envíe la venia para ratificar a Ferrero en el cargo

Los 14 senadores de la coalición republicana enviaron este jueves una carta al presidente de la República, Yamandú Orsi, para que remita la venia necesaria para designar a Mónica Ferrero como fiscal de corte titular. La solicitud de los legisladores de los partidos Nacional y Colorado tiene lugar luego de que este martes, en una conferencia de prensa conjunta, declararan su respaldo a la jerarca, que hoy dirige el Ministerio Público como fiscal general subrogante.

"Como usted sabe —señala la misiva, a la que accedió El País—, nuestra posición determina, en virtud de las realidades políticas, que la Dra. Ferrero sea la fiscal de Corte durante este período". Esto es así dado que para designar un fiscal de Corte la Constitución establece que se precisan 19 votos en el Senado, y el Frente Amplio tiene solo 17, por lo que la negativa de la oposición a elegir un nombre que no sea el de Ferrero —que era la posición que el gobierno ha mostrado desde que asumió hasta esta semana— bloqueaba esa posibilidad.

La carta hace referencia concreta a las declaraciones que hizo el propio Orsi, luego de ser consultado por la postura definida por blancos y colorados —pero a la que también se plegaron Cabildo Abierto y el Partido Independiente—, que a su vez había sido en reacción a una nota publicada este domingo por El País, en la que se informaba que en el Poder Ejecutivo se manejaba la "posibilidad" de que Ferrero pasara a integrar el Tribunal de lo Contencioso Administrativo como una forma de destrabar las negociaciones con la oposición, y que su lugar fuera ocupado por Enrique Rodríguez, el fiscal penal de Montevideo más antiguo en este momento.

"Estoy con ellos, me paso a la oposición. Si nunca hubo un problema", fue lo que declaró el presidente este miércoles desde el departamento de Soriano. "En mi cabeza jamás estuvo sacarle el apoyo", dijo también el mandatario, que agregó: "Si tiene que ser Mónica (la fiscal de Corte) que sea Mónica. Imagine lo que sería que el presidente no respaldara al fiscal".

Estas declaraciones fueron vistas "con sentido positivo" por parte de los senadores opositores, continúa la misiva de la coalición, que celebra que el gobierno no se le haya "cuestionado nunca el desempeño en el cargo de la mencionada jerarca". También refiere la carta que comparten la postura de Orsi en tanto reconoce "la necesidad y conveniencia " de que el sistema política acceda a "nombrar a un titular para la fiscalía general de la Nación". Eso para poder "darle como usted señaló 'la formalidad que tiene que tener´", señala la carta.

"Coincidiendo que lo ideal sería su designación como titular, y considerando la posición que expresó públicamente sobre la citada jerarca, solicitamos remita al Senado de la República la solicitud de venia respectiva", concluyen.