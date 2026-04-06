Ciclón extratropical y tormentas fuertes: Inumet emite un aviso a la población con advertencia

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió un aviso especial a la población por "tormentas fuertes y posterior formación de un ciclón extratropical". La advertencia rige desde este lunes hasta el miércoles y va acompañada de una alerta amarilla que publicó en la mañana.

Según Inumet, "desde la tarde de hoy, lunes 6, y hasta la mañana del miércoles 8, se prevén precipitaciones abundantes (puntualmente copiosas) y tormentas fuertes, debido al ingreso de una depresión atmosférica desde el norte del territorio, extendiéndose progresivamente a todo el país".

Este lunes, los acumulados de precipitaciones más significativos se esperan en el norte del país, con hasta 90 milímetros en 24 horas e incluso registros "puntualmente superiores".

Desde la madrugada del martes y hasta la mañana del miércoles, las zonas más afectadas serán el noreste, centro-sur y este "con valores entre 60 y 100 mm en 24 horas, y puntualmente superiores".

Un hombre cruza la calle con paraguas un día de lluvia en Montevideo. Foto: Leonardo Mainé/El País

A partir del martes "se prevé la formación de un ciclón extratropical sobre el territorio generando vientos sostenidos del sector sur". La velocidad estará entre 40 y 60 kilómetros por hora pero con rachas que llegarán a 90 e incluso más.

Por este motivo el aviso también es por "vientos fuertes y persistentes desde la noche del martes 7 y durante el miércoles 8”. Con respecto a este fenómeno, también las zonas más afectadas serán el suroeste, centro-sur y este.

Alerta amarilla de Inumet

Ya en la mañana de este lunes Inumet emitió una alerta amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes que afecta únicamente al norte, aunque es de esperar que, por el aviso especial, se vaya extendiendo al resto del territorio nacional.

"En zonas de tormentas se podrán registrar lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes", indicó Inumet.

Alerta amarilla de Inumet el 6 de abril de 2026. Foto: Inumet

Guillermo Ramis avisa que viene un temporal

Por su parte, el meteorólogo Giullermo Ramis anunció este lunes que un temporal se acerca a Uruguay. Será el miércoles, una jornada en la que se esperan fuertes vientos. Previamente, desde "ultimísima hora" de este lunes, empezarán las lluvias que azotarán a gran parte del país.

De lunes a miércoles la temperatura máxima superará los 20° y la mínima irá en ascenso. En concreto, según el pronóstico del tiempo de Ramis, este lunes habrá entre 14° y 21°, el martes entre 16° y 22°, y el miércoles entre 17° y 21°.

En diálogo con Informativo Sarandí (AM 690), Ramis señaló que a partir de la noche de este lunes ya puede aparecer "alguna célula de tormenta con lluvia" en Montevideo. El martes estará cubierto con tormenta y lluvia y advirtió por "tormentas severas" en algunas zonas del interior. El miércoles seguirá cubierto con lluvia y ventoso de componente sur y suroeste, con valores de temporal.

"Temporal, así como suena", indicó y agregó que el viento será de 60 kilómetros por hora con rachas de 80, fundamentalmente en la mañana y que afectará al sur, pero principalmente a las zonas costeras desde Montevideo a Rocha.

El meteorólogo Mario Bidegain compartió en su cuenta de X un pronóstico de lluvias para este lunes y martes: el lunes las precipitaciones estarían concentradas en el norte, noreste y oeste, mientras que el martes abarcarían con fuerza a más zonas, por ejemplo a Montevideo y el área metropolitana.

#Lluvias en 24 hrs para LUN06 (izq) y MAR07abr (der) según COSMO7 (@inmet_). Se esperan montos 60-90 mm en Santa Fé, E. Ríos (ARG) y litoral O de #Uruguay para LUN06 y 20-50 mm Norte UY. Para MAR07 60-90 mm para NE y E de URU y 90-125 mm en Corrientes (ARG) y Oeste RGS (#Brasil) pic.twitter.com/fabxLTQJY9 — Mario Bidegain (@mario_bidegain) April 6, 2026

También compartió otro pronóstico sobre vientos que indica que en la madrugada del miércoles pueden registrarse velocidades de 70/80 kilómetros por hora "por pasaje de depresión atmosférica frontal".