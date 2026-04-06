El meteorólogo Giullermo Ramis anunció este lunes que un temporal se acerca a Uruguay. Será el miércoles, una jornada en la que se esperan fuertes vientos. Previamente, desde "ultimísima hora" de este lunes, empezarán las lluvias que azotarán a gran parte del país.

De lunes a miércoles la temperatura máxima superará los 20° y la mínima irá en ascenso. En concreto, según el pronóstico del tiempo de Ramis, este lunes habrá entre 14° y 21°, el martes entre 16° y 22°, y el miércoles entre 17° y 21°.

En diálogo con Informativo Sarandí (AM 690), Ramis señaló que a partir de la noche de este lunes ya puede aparecer "alguna célula de tormenta con lluvia" en Montevideo. El martes estará cubierto con tormenta y lluvia y advirtió por "tormentas severas" en algunas zonas del interior. El miércoles seguirá cubierto con lluvia y ventoso de componente sur y suroeste, con valores de temporal.

"Temporal, así como suena", indicó y agregó que el viento será de 60 kilómetros por hora con rachas de 80, fundamentalmente en la mañana y que afectará al sur, pero principalmente a las zonas costeras desde Montevideo a Rocha.

Día de lluvia y viento en la rambla de Montevideo. Foto: Leonardo Maine/El País.

El pronóstico de Inumet para los próximos días: probabilidad de lluvia, tormenta y viento

El meteorólogo Mario Bidegain compartió en su cuenta de X un pronóstico de lluvias para este lunes y martes: el lunes las precipitaciones estarían concentradas en el norte, noreste y oeste, mientras que el martes abarcarían con fuerza a más zonas, por ejemplo a Montevideo y el área metropolitana.

#Lluvias en 24 hrs para LUN06 (izq) y MAR07abr (der) según COSMO7 (@inmet_). Se esperan montos 60-90 mm en Santa Fé, E. Ríos (ARG) y litoral O de #Uruguay para LUN06 y 20-50 mm Norte UY. Para MAR07 60-90 mm para NE y E de URU y 90-125 mm en Corrientes (ARG) y Oeste RGS (#Brasil) pic.twitter.com/fabxLTQJY9 — Mario Bidegain (@mario_bidegain) April 6, 2026

También compartió otro pronóstico sobre vientos que indica que en la madrugada del miércoles pueden registrarse velocidades de 70/80 kilómetros por hora "por pasaje de depresión atmosférica frontal".

Ráfagas de viento (m/s) a 10 mts, previstas por Cosmo7 (@inmet_) de MAR07 a JUE09abr. Se esperan hasta 70/80 km/h sobre costa atlántica #Uruguay para madrugada miércoles 8 abril, por pasaje de depresión atmosférica frontal. pic.twitter.com/Mck6lk5V2Q — Mario Bidegain (@mario_bidegain) April 6, 2026

Mientras tanto, el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica en su pronóstico para Montevideo y el área metropolitana que durante todo el lunes estará de nuboso a cubierto, con probabilidad de precipitaciones que serán más importantes en la noche. La mínima será de 12° y la máxima de 22°. De todas formas, el martes será el día de las precipitaciones más importantes, con tormentas y viento hacia la noche. La mínima será de 17° y la máxima de 24°.

Para el miércoles, Inumet pronostica lluvias de menor relevancia que el martes, aunque aún con tormentas y viento, con una mínima de 17° y una máxima de 21°. Las rachas tanto el martes de tarde/noche como el miércoles de mañana podrían llegar a 90 kilómetros por hora.