Clima de hoy en Uruguay: el pronóstico de Inumet de este lunes 6 de abril y los próximos días

El reporte diario del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que, para este lunes 6 de abril de 2026, los uruguayos pueden esperar temperaturas fluctuantes entre 10°C y 25°C en diferentes zonas del país.

En el noroeste, la mañana se presentará nubosa y cubierta, con neblinas, acompañada de precipitaciones y tormentas. Se esperan vientos del este entre 20 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h. Durante la tarde y la noche continuará el cielo cubierto con neblinas y bancos de niebla, persistiendo las precipitaciones y tormentas. Mínima de 15°C y máxima de 25°C.

En el noreste, la mañana estará nubosa y cubierta, con neblinas y lluvias junto a tormentas. Se prevén vientos del este entre 20 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h. Hacia la tarde y la noche el cielo permanecerá cubierto, con continuidad de precipitaciones y tormentas, manteniéndose las rachas de hasta 50 km/h. Mínima de 14°C y máxima de 23°C.

En el suroeste, la mañana se presentará nubosa y cubierta, con neblinas y precipitaciones. Los vientos serán del noreste entre 20 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h. Durante la tarde y la noche continuará el cielo cubierto con neblinas y bancos de niebla, con precipitaciones y probables tormentas. Mínima de 12°C y máxima de 21°C.

En el centro-sur, la mañana estará nubosa y cubierta, con precipitaciones y vientos del noreste entre 20 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h. En la tarde y la noche persistirá el cielo cubierto, con precipitaciones y probables tormentas, manteniéndose las rachas de hasta 40 km/h. Mínima de 10°C y máxima de 21°C.

En el este, la mañana se presentará nubosa y cubierta, con neblinas y bancos de niebla, y precipitaciones. Se prevén vientos del noreste entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h. Durante la tarde y la noche el cielo continuará cubierto, con precipitaciones y probables tormentas, y rachas de viento de hasta 50 km/h. Mínima de 10°C y máxima de 23°C.

Tormenta sobre Montevideo. Foto: Ignacio Sánchez.

En Punta del Este, la mañana estará nubosa a cubierta, con vientos del noreste entre 20 y 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h. En la tarde y la noche el cielo seguirá cubierto, con precipitaciones y vientos del noreste entre 20 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h. Mínima de 17°C y máxima de 22°C.

En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana se presentará nubosa a cubierta, con probables precipitaciones aisladas y vientos del noreste entre 20 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h. Hacia la tarde y la noche el cielo permanecerá cubierto, con precipitaciones y rachas de hasta 40 km/h. Mínima de 12°C y máxima de 22°C.

Cómo estará el tiempo en los próximos días

Para los próximos días, Inumet prevé la persistencia de condiciones inestables, con predominio de cielos cubiertos, precipitaciones frecuentes y episodios de tormentas, acompañados de períodos ventosos y un descenso gradual de la intensidad de los fenómenos hacia el final del período.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.