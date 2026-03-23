Otoño en Uruguay: ¿cuándo termina la estación y qué temperaturas se esperan este año?

El otoño llegó al hemisferio sur el pasado viernes 20 de marzo, con el equinoccio de Aries, dando comienzo a esta estación en esta zona del plantea, y a la primavera en el hemisferio norte. Según datos del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), este otoño 2026 se caracterizará por temperaturas más cálidas: "Se espera que la temperatura media se encuentre por encima de lo normal en todo el país". En Uruguay, esta estación terminará el 21 de junio, a las 05:24 horas con el solsticio de invierno.

Igualmente, en este pronóstico que hace Inumet para el próximo trimestre (de marzo a mayo), se preveen variaciones en cuanto a las precipitaciones. Mientras que en el norte del país “se esperan precipitaciones entre normal y por debajo de lo normal”, en el suroeste se aguardan precipitaciones entre normal y por encima de lo normal. En lo que respecta al resto del territorio nacional, sí se prevé que las lluvias entren en el margen de lo que se espera habitualmente de la temporada otoñal uruguaya.

¿Cuál es la diferencia entre el equinoccio y el solsticio?

Aunque ambos marcan el inicio de las estaciones, su significado astronómico es opuesto. El equinoccio de otoño (del latín aequinoctium, "noche igual") ocurre cuando el sol se posiciona exactamente sobre el Ecuador, logrando que el día y la noche tengan la misma duración en todo el mundo. Por el contrario, el solsticio de invierno representa el punto máximo de inclinación de la Tierra respecto al sol; es el momento del año en que el astro alcanza su menor altura en el cielo, generando la jornada con menos luz solar en Uruguay y marcando, oficialmente, el comienzo del período más frío del año.