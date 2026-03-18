Meteorólogos anuncian la llegada de un nuevo frente frío con lluvias y tormentas a Uruguay: el pronóstico

Tras las lluvias de este martes en Uruguay —que continúan el miércoles en algunas zonas— las nuevas precipitaciones y tormentas ya tienen fecha anunciada: se prevé para el sábado 21 de marzo el ingreso de un frente frío que provocará otro período de inestabilidad, según el pronóstico del tiempo.

El meteorólogo José Serra indicó en diálogo con El País que este miércoles será una jornada en general nubosa y ventosa, pero ya el jueves mejorará y continuará así el viernes. Se prevé que la temperatura mínima sea de 17° o 18° y la máxima no supere los 25°.

"El viernes el verano se despide, habrá entrado el otoño a las 11:47, y la inestabilidad comienza a manifestarse por el avance de un nuevo frente frío que va a provocar ya el viernes hacia medianoche lluvias y tormentas, las cuales van a persistir durante el día sábado", explicó.

Las temperaturas, dijo Serra, se van a mantener igual, entre 17° y 25° como promedio, pero a diferencia del jueves y el viernes, el sábado estará nuboso, ventoso, con lluvias y algunas tormentas, "situación que mejora rápidamente el domingo a media mañana".

Un hombre cruza la calle con paraguas un día de lluvia en Montevideo. Foto: Leonardo Mainé/El País

Más allá de lo que suceda el sábado, Serra proyecta como tendencia una segunda quincena de marzo más lluviosa que la primera, lo que ayudará a paliar el déficit hídrico que sufre el país.

"Para el agro esta segunda quincena será muy beneficiosa en cuanto a que vamos a tener varios días de precipitación y temperaturas más moderadas. El otoño entra bastante bien para el agro", señaló.

No obstante para el otoño en general, Serra proyecta "menores precipitaciones que lo normal y temperaturas mayores que lo normal". En definitiva, prevé "un otoño bastante templado y poco lluvioso, salvo esta segunda quincena de marzo".

También su colega Mario Bidegain pronostica lluvias para el próximo sábado. En su cuenta de X compartió un pronóstico que habla de "montos muy importantes" de precipitación acumulada en la semana que va desde este miércoles hasta el próximo martes, con 100 o 200 milímetros en el suroeste y episodios que se repartirán entre sábado, lunes y martes.

#Lluvia acumulada prevista de MIE18 a MAR24 marzo, según COSMO7 (@inmet_). Montos muy importantes sobre Este #PBSAS, Santa Fé y E.Ríos (#Argentina) y SO de #Uruguay 100-200 mm. Lluvias en SAB21, LUN23 y MAR24. Alivio definitivo para zonas con déficit ? pic.twitter.com/qsBx96r0X7 — Mario Bidegain (@mario_bidegain) March 18, 2026

El pronóstico de Inumet para los próximos días

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) prevé para este miércoles en Montevideo y el área metropolitana una jornada con nubosidad variable y una temperatura mínima de 20° y una máxima de 25°, también el jueves estará nublado con una mínima de 14° y una máxima de 25°.

El viernes subirá la temperatura: 18° y 29° como valores extremos, con un incremento de la nubosidad hacia la noche. Para el sábado Inumet pronostica alta probabilidad de lluvias y 20° de mínima y 26° de máxima.

Hacia el domingo, Inumet pronostica baja probabilidad de lluvias y un leve descenso de temperatura: 19° y 24°. Las lluvias podrían volver la semana siguiente.