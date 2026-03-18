Brasil sigue "barato" para los uruguayos en casi todos los rubros; en algunos bienes la brecha de precios supera el 200%

La diferencia de precios entre Uruguay y Brasil en la frontera norte sigue siendo marcada y persistente. ¿En qué productos hay más diferencia de precios en la frontera? Al igual que lo hace con Argentina, el Observatorio Económico de la Universidad Católica (UCU) Campus Salto comenzó a relevar la brecha de precios con Brasil. En este caso mediante el Indicador de Precios de Frontera (IPF) Artigas (Uruguay) - Quaraí (Brasil), el cual evidencia que en diciembre 2025 Brasil estuvo más "barato" para uruguayos que en los meses previos.

Para elaborar el IPF, se releva el precio de 57 artículos en grandes superficies y tiendas de referencia. Se toma el precio comprador contado pagado en efectivo incluyendo impuestos que se recolectan directamente de las góndolas y por entrevista directa a los informantes en los lugares de venta seleccionados. Al igual que en la medición en Argentina se replican y adaptan las ponderaciones utilizadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE) para el cálculo del Índice de Precios del Consumo.

Además, las referencias de tipo de cambio son la cotización del dólar y del real promedio mensual publicado por el Banco Central (BCU).

En la medición de diciembre divulgada este martes por la UCU "el indicador muestra que, considerando el conjunto de bienes seleccionados, y sus ponderaciones en el gasto de consumo de los hogares, es decir el patrón de gasto observado, adquirir la canasta en Artigas está 72.3% más cara que en Quaraí", señaló el informe de la UCU.

Vale destacar que en el informe de octubre 2025 adquirir la canasta en Artigas era 74,42% más caro que en Quaraí, lo que muestra que hubo una pequeña disminución de la brecha de la canasta sobre el fin del año pasado.

Sin embargo, comparado a agosto y junio del año pasado, la brecha de precios se amplió bastante, ya que allí habían diferencias de precios de 66,35% y 67,36%, respectivamente.

Diferencia de precio entre Brasil y Uruguay

En Alimentos y Bebidas no alcohólicas, se releva el precio de 29 productos convirtiéndola en la que mayor influencia adquiere en el IPF Brasil, con un peso relativo en la canasta de 49%.

En este rubro, la brecha de precios disminuyó a 81%, ya que en la medición de octubre la misma se encontraba en 86,49%, mientras que en la medición de agosto la brecha era de 76,92%.

“En el relevamiento realizado en el mes de diciembre únicamente el yogurt muestra un precio promedio menor en Artigas que en Quaraí”, indicó el informe.

En la división hay 10 productos donde la diferencia es de entre 50% y 100% (entre ellos los refrescos, papas fritas con o sin sal para copetín, yerba mate, queso rallado, arvejas enlatadas, azúcar, polvo de hornear, fideos, chorizo y agua de mesa en supermercados).

Otros ocho productos tienen diferencias de más de 100% y hasta 200% (pan blanco envasado en rebanadas, galletitas dulces, postres en polvo, arroz, lentejones, pulpa de tomate, caldo en cubos).

Además, otros cuatro productos tienen una diferencia mayor a 200% (leche entera larga vida en caja, café soluble instantáneo, huevos de gallina y la sal).

Por su parte, en Bebidas alcohólicas y cigarrillos se da la mayor brecha de precios del indicador: 122% (era de 126,1% en octubre y de 113,79% en agosto pasado).

Bebidas alcohólicas. Foto: Pixabay.

“En esta división, se observan diferencias significativas de precios, siendo la menor de 54% para el vino, 136% para la cerveza y 145% para los cigarrillos”, señaló la UCU.

En Prendas de vestir y Calzado, la brecha cae a 49% (era de 52,01% en diciembre y 52,35% en agosto).

“Esta división se compone de textiles y de calzado deportivo de marcas líderes, importadas en el caso de Uruguay, y de industria nacional en el caso de Brasil”, explicó el informe.

“La brecha es mayor en vestimenta que en calzado”, añadió.

Mujeres elijen prendas de ropa. Foto: Freepik.

La mayor diferencia de precios se da en jeans de mujeres, donde Artigas es 68% más caro que Quaraí, seguido de jean de hombres con 61% de diferencia. Luego aparece remera, polera, buzos de niños (46%), calzado deportivo de mujeres (30%), calzado deportivo de hombres (24%) y calzado deportivo de niños (50%).

En tanto, en Productos del hogar la brecha de precios se mantiene estable y es de 102% (fue de 103,5% en octubre pasado y de 98,22% en agosto).

“En esta división se observa una gran dispersión en las brechas de precios, siendo menor la diferencia en los textiles (62% en sábanas y fundas y 43% en toallas) y mayor en los productos de limpieza (187% en detergente y 84% en jabones de limpieza en polvo, barra y suavizante), pilas (89%) y lámparas eléctricas (124%)”, explicó el reporte.

En la división Transporte y Combustibles, el informe señala que “el gobierno estableció una reducción en el beneficio de Imesi en las naftas pasando a 27%” y que la brecha “es la más baja del indicador y alcanza 17% (era de 9,44% en diciembre y 8,03% en agosto pasado)”.

Combustibles Foto: Archivo El País

“La diferencia de precios en el litro de nafta súper considerando la reducción del Impuesto Específico Interno (IMESI) es de 16%. Sin esta consideración, la diferencia de precios ascendería a 59%. Por otra parte, el gas oíl presenta una brecha de 20% mientras que, por otro lado, para las cubiertas la brecha es de 26%”, añadió.

En comidas fuera del hogar, Artigas es 49% más caro que Quaraí (en octubre la diferencia era de 52,13% y en agosto 43,93%).

“Las diferencias de precios para adquirir comidas fuera del hogar en restaurantes, es de 11% para las hamburguesas mientras que para refrescos y agua mineral es de 64% y 147%”, añadió el informe.

Por último, en Bienes diversos la diferencia de precios aumenta y es de 115% (fue de 104,42% en diciembre y de 91,12% en agosto).

“Las diferencias de precios continúan altas para algunos artículos, alcanzando 178% para la pasta dental, 153% para el papel higiénico, 121% para el shampoo, 110% para el jabón de tocador y 50% para el desodorante”, de acuerdo al reporte.